Xbox ha bannato un giocatore per un anno a causa di video "sexy" da Baldur's Gate 3

Se pensavate di catturare sulla vostra Xbox alcuni dei momenti più "intimi" di Baldur's Gate 3, dopo la disavventura capitata a un giocatore vi consigliamo di prestare la massima attenzione: pare che la casa di Redmond non veda di buon occhio la condivisione di determinati contenuti.

Chi ha giocato al capolavoro di Larian Studios saprà bene che il terzo capitolo della saga presenta anche diverse scene intime o in cui è possibile vedere i personaggi "come mamma li ha fatti", anche a scelta dei giocatori durante qualunque momento dell'avventura.

Come riportato da TheGamer, un fan su Xbox ha deciso di sfruttare l'apposita opzione di cattura delle clip con il tasto dei controller ufficiali, con l'obiettivo di condividere alcune di queste scene con il fratello per ridere e scherzare insieme.

Peccato che l'utente Reddit Daddy-Vegas non avesse idea che, di default, la console di casa Microsoft imposta che le clip video vengono automaticamente condivise sul proprio network e che, sebbene provengano da un gioco pubblicato su questa console, i contenuti violassero i termini di servizio.

Di conseguenza, Xbox non ha avuto alcuna pietà per il giocatore, che improvvisamente si è trovato ad affrontare provvedimenti per 3 filmati tutti in una volta, portando a un ban addirittura di un anno.

L'utente ha dunque voluto avvertire tutti gli altri utenti di Baldur's Gate 3 su Xbox di non catturare clip video — o almeno di modificare le impostazioni di condivisione, prima di farlo — per non subire la sua stessa sorte: un ban di un anno solo per aver voluto ridere dei momenti "sexy" che permette di vivere il gioco.

Il fan ha poi detto di essere pronto ad accettare una punizione per il suo errore, ma di ritenere comunque il ban di un anno assolutamente esagerato per le sue azioni, motivo per il quale spera che Microsoft possa intervenire per sistemare la situazione.

Del resto, bloccare l'utente dal gioco online solo per aver catturato e condiviso video da un titolo pubblicato su quella piattaforma sembra una punizione decisamente esagerata. In ogni caso, non possiamo che lanciare l'avvertimento a tutti i giocatori su Xbox: vale sia per Baldur's Gate 3 che per qualunque gioco più adulto presente sulla console.

Insomma, se il bug dei salvataggi non bastasse, adesso c'è un nuovo problema a cui i fan di questa versione devono stare attenti.

Per lo meno, la versione Xbox internazionale non è stata censurata: non possono dire altrettanto i giocatori giapponesi, che si sono visti rimuovere contenuti estremi e legati alla nudità.

Cambiando decisamente argomento, i fan stanno continuando a scoprire segreti con azioni decisamente improbabili: qualcuno è perfino riuscito a uccidere l'Avvizzito.