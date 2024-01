Baldur's Gate 3, ecco un'altra soluzione per i salvataggi "rotti" su Xbox

Dopo aver atteso a lungo la possibilità di giocare a Baldur's Gate 3 anche su Xbox, i giocatori sulla console Microsoft hanno dovuto gestire dal day one ad oggi una serie di problemi legati ai salvataggi che, di fatto, non si sono ancora risolti.

Il bug dei salvataggi di Baldur's Gate 3 su Xbox Series X|S è apparso non appena il titolo è sbarcato, a sorpresa, sulla console Microsoft dopo la suddetta attesa, e subito in rete sono apparse le prime richieste d'aiuto con relativi workaround.

Purtroppo, nonostante le patch pubblicate da Larian in collaborazione con Microsoft, il problema dei salvataggi non si è risolto del tutto, ma nel compenso sono apparse altre soluzioni per riuscire ad aggirare almeno le conseguenze dei salvataggi rotti.

Purtroppo il 2024 non ha portato i buoni propositi di risoluzione dei problemi dei salvataggi che, ad oggi, persistono ancora su Baldur's Gate 3 in versione Xbox Series X|S.

Come fare, quindi, per risolvere questi problemi? C'è un'altra soluzione almeno, come riporta VG247.

Larian Studios ha infatti diffuso una nota per spiegare la situazione e, contemporaneamente, fornire un workaround per aggirare il problema.

Il bug, rivela Larian, si verifica quando si esce dal gioco dopo il salvataggio. Il gioco ritiene che il salvataggio sia riuscito ma, a causa di un problema con il firmware, il file di salvataggio non è ancora stato completamente salvato su disco.

«Microsoft è a conoscenza del problema e ci sta lavorando», continua Larian: «ma ovviamente durante le vacanze tutti lavorano a capacità ridotta, quindi potrebbe volerci un po' di tempo prima che sia disponibile una soluzione adeguata.»

Ecco quindi cosa potete fare, per il momento, per evitare che le vostre preziose avventure in Baldur's Gate 3 scompaiano dalle vostre Xbox:

Crea un account Larian su https://larian.com/account. Vai al menu delle opzioni dal menu principale. Durante il gioco, attiva i salvataggi incrociati, collegando i tuoi account Larian e Xbox. D'ora in poi, i tuoi ultimi 5 salvataggi verranno automaticamente caricati sui server larian. È importante non uscire dal gioco prima che il caricamento sia terminato. Il caricamento è terminato quando il messaggio “Sincronizzazione salvataggio cloud” non è più visibile. Se si verifica il bug del firmware, sarà necessario riattivare la funzionalità di salvataggio incrociato nella schermata delle opzioni. Questo ti darà accesso ai giochi salvati che sono stati caricati con successo.

«Comprendiamo perfettamente che perdere progressi è frustrante e inaccettabile», conclude Larian scusandosi con i giocatori: «Stiamo facendo tutto il possibile per garantire che questo problema, che riteniamo unico, venga risolto il più rapidamente possibile e ti terremo aggiornato sui progressi.»

