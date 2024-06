Un altro cult PS1 sta per tornare, anche in versione fisica

Limited Run Games, in collaborazione con Square Enix, ha annunciato Fighting Force Collection per PlayStation 5, PlayStation 4, Switch e PC (Steam).

Il pacchetto in questione include Fighting Force e Fighting Force 2 e sarà lanciato nel 2025, come riportato anche da Gematsu.

Si tratta dell'ennesimo ritorno eccellente di un vecchio cult del passato, dopo che nelle scorse ore sempre Limited Run ha confermato anche il ritorno di Tombi! 2.

Senza contare anche la conferma che i preordini della Gex Trilogy prenderanno il via proprio quest'anno, con somma gioia dei nostalgici.

Originariamente sviluppato da Core Design, il primo Fighting Force è stato rilasciato per la prima volta per PC nell'ottobre 1997, seguito dalla più nota versione PlayStation il 5 novembre 1997 e su Nintendo 64 il 1° giugno 1999.

A seguire, Fighting Force 2 uscì per PlayStation e SEGA Dreamcast il 13 dicembre 1999.

Ecco una panoramica della collezione, attesa ovviamente anche in versione fisica, tramite Limited Run Games:

Chi non ama un buon picchiaduro? In Fighting Force, voi e due o tre amici avete una semplice strategia in quattro fasi: rompete le cose, prendete le armi, usate le armi per picchiare la gente e ripetete a seconda delle necessità. È una semplice carneficina di strada con un tocco di 3D, che arriva a casa vostra nel 2025 a cura di Limited Run Games.

Ricordiamo che sempre il publisher Limited Run ha anche deciso di offrire per primo anche la versione fisica della trilogia classica di Tomb Raider.

Ad ogni modo, l'uscita di Fighting Force Collection è un altro passo in avanti per quanto riguarda la preservazione videoludica: ne abbiamo parlato anche in un nostro speciale che trovate a questo link.

