Torna anche Tombi! 2, ora è ufficiale!

Ci sono ottime notizie per i nostalgici che speravano in un ritorno di due amatissimi classici dell'epoca della prima PlayStation: parliamo di Tombi! e di Tombi! 2 (conosciuti come Tomba! all'estero).

Se nelle scorse settimane è arrivata la nuova conferma del ritorno del primo capitolo, a opera di Limited Run Games – con una release fissata per il prossimo 1 agosto – oggi il publisher ha confermato ufficialmente con un trailer che vedremo anche una rimasterizzazione di Tombi! 2, che ci farà vivere il sequel della lotta ai maiali cattivi più famosi dei videogiochi.

Il video, che potete vedere di seguito, si apre con un video messaggio dell'autore Tokuro Fujiwara, che ha rivelato ai fan:

«In questo momento stiamo lavorando duramente per far uscire la rimasterizzazione di Tombi!. In aggiunta, sono felice di dirvi che anche Tombi! 2: The Evil Swine Return è in sviluppo! Spero che i fan si godranno entrambi i Tombi! dopo la loro release. Grazie infinite!»

Il trailer mostra una sequenza introduttiva in CG per Tombi! 2, ma al momento nessuna finestra di lancio.

In compenso, viene confermato che la rimasterizzazione sarà operata con Carbon Engine, e che il gioco rinfrescato sarà lanciato su Steam, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Uscito nel 1999, Tombi! 2 rimetteva i giocatori nei panni dell'omonimo personaggio dai capelli rosa, impegnato a liberare una nuova regione dal dominio dei perfidi maiali cattivi – che già nel primo gioco avevano preso dall'intrepido Tombi una bella lezione.

Esaltando l'approccio aperto già accennato dal predecessore, il gioco era un'avventura con alcune dinamiche platform e una infinità di incarichi secondari ai quali dedicarsi.

Ricordati con affetto dagli appassionati dell'epoca e dai retrogamer, i due Tombi! possono ora vivere una nuova giovinezza, anche se le novità non dovrebbero essere significative: per il ritorno del primo episodio, ad esempio, sappiamo che ci sarà una svecchiata grafica, accompagnata da una serie di extra e misure per la quality of life, ma non aspettatevi un remake.

Lecito aspettarsi lo stesso anche per Tombi! 2, ma anche solo la notizia di un ritorno di fiamma per questi giochi non può che far brillare gli occhi a chi li attendeva da tanti, tanti anni.