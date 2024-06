Gex Trilogy è tornato e mostra il suo gameplay "nostalgico"

Limited Run Games ha da tempo annunciato diversi ritorni importanti, tra i quali spicca indubbiamente Gex Trilogy.

Per chi non lo ricordasse, si tratta di un'edizione rimasterizzata ricreata con il Carbon Engine dell'intera trilogia del geco antropomorfo.

Advertisement

Si tratta quindi di un platform 3D con diverse citazioni alla cultura pop, principalmente legate a TV e film americani. Nulla a che vedere quindi con un altro ritorno eccellente, ossia quello di Tombi.

Ora, come riportato anche su ResetEra, Gex è tornato a mostrarsi in un video gameplay della trilogia, ad alto tasso di nostalgia. Trovate il nuovo trailer poco sotto, nel player dedicato.

«Gex Trilogy è l'edizione definitiva della classica serie di platform con un atteggiamento Gexcessive, completa di Gextras come il riavvolgimento e il salvataggio ovunque», recita la descrizione ufficiale del gioco diffusa da Limited Run Games in occasione di un suo evento dedicato tenutosi oggi.

«Rivivi le avventure di Gex attraverso la lente distorta della cultura pop del ventesimo secolo e usa la tua destrezza per sopravvivere a una serie di sfide a tema televisivo.»

I preordini di Gex Trilogy prenderanno il via entro la fine dell'anno su console e PC, più precisamente su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Steam.

Per il momento non è stata annunciata una data d'uscita ufficiale, ma vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Non possiamo che essere entusiasti ogni volta che un publisher - in questo caso Limited Run - decide di rendere acquistabile un videogioco del passato, come successo anche con la trilogia classica di Tomb Raider.

Dal canto nostro, abbiamo discusso del problema della preservazione videoludica anche in un nostro speciale dedicato (lo trovate a questo indirizzo).

Infine, se volete supportare il nostro lavoro, su Amazon potete acquistare i vostri videogiochi preferiti (anche vecchi, per ampliare la vostra collezione di retrogaming) senza alcun prezzo aggiuntivo.