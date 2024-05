Tomb Raider Remastered, aperti i preordini della versione fisica

Alcune settimane fa è stato confermato che entro e non oltre la fine di maggio sarebbe stata mostrata al pubblico la versione fisica di Tomb Raider I-III Remastered.

I fan della saga (di cui trovate l'ultimo capitolo su Amazon) stavano infatti incrociando le dita per una versione retail della compilation, e così è stato.

L'unica cosa certa è che nei prossimi mesi sarebbe pubblicata anche una nuova versione fisica della trilogia classica per le console Evercade.

Ora, però, via social è stato confermato che i preordini della versione fisica di Tomb Raider I-III Remastered hanno preso il via, grazie a Limited Run Games.

Le tre avventure originali di Tomb Raider, con tutte le espansioni e i livelli segreti, saranno presenti in questa collezione definitiva.

Confermato anche l'arrivo dell'esclusiva LRG Tomb Raider I-III Remastered Collector's Edition.

Questa include carte collezionabili, un set di figure di Lara, una OST, un libro di mappe e, per finire, una shadowbox contenente le repliche delle pistole poligonali di Lara.

Per poter mettere le mani sulla vostra copia, avrete tempo fino al prossimo 23 giugno di quest'anno (collezionisti, siete avvisati). Se volete procedere all'acquisto, cliccate qui.

Insomma, si tratta di un'occasione unica per mettere le mani sulla trilogia originale nella migliore forma possibile.

Restando in tema, Aspyr ha rilasciato da poco una nuova patch per Tomb Raider I-III Remastered che ha ripristinato i poster dal livello di Tomb Raider III "Sleeping With The Fishes" rimossi in precedenza.

Se invece volete saperne di più su questa collection dedicata alla leggendaria Lara Croft, nella nostra recensione della trilogia rimasterizzata vi abbiamo infatti spiegato che si tratta di «una compilation ottimamente realizzata, nonché rispettosa del materiale d'origine, in grado di farci rivivere tutto il feeling tipicamente anni '90 delle prime tre avventure di Lara Croft.»