Tutti parlano di Switch 2 e Nintendo annuncia LEGO Game Boy

Nintendo ci ha abituato a una modalità di comunicazione che è l'emblema del "fare di testa propria", e mentre impazzano i rumor per Switch 2 arriva l'annuncio di LEGO Game Boy.

Nella giornata di oggi, infatti, è apparso un brevissimo teaser sui canali social di Nintendo in cui viene annunciata la nuova collaborazione videoludica a mattoncini.

Il kit, che riproduce la storica console portatile che nel 2024 ha compiuto 35 anni vita, dovrebbe essere lanciato a ottobre in tutto il mondo.

Il teaser di pochissimi secondi mostra in dettaglio alcune parti del set Lego, tra cui i celebri pulsanti viola del controller e il D-pad ricostruito con i mattoncini. Il tutto è accompagnato dall’inconfondibile musica del Game Boy, perché la nostalgia va sempre cavalcata.

Il reveal non ha lasciato indifferenti i fan che, come detto, stavano aspettando tutto meno che l'annuncio di LEGO Game Boy.

Console che, per altro, è stata rievocata di recente anche dai Green Day che hanno pubblicato un gioco sulla piattaforma. Non è uno scherzo.

Mentre il mondo intero sta parlando di Nintendo Switch 2, ma non lo sta facendo l'azienda stessa, è surreale vedere l'arrivo di un nuovo set di mattoncini LEGO che si aggiunge alla già vasta schiera di prodotti come LEGO Mario Kart.

Un po' come accaduto con Alarmo, la costosissima sveglia interattiva, che è stata annunciata e lanciata sempre in un periodo in cui tutto il mondo aspettava di sapere qualcosa su Nintendo Switch.

Mentre i fan Nintendo si prepareranno a mettere in preordine LEGO Game Boy, giornalmente arrivano informazioni sulla nuova console non a mattoncini che dovrebbe essere annunciata tra poco. O almeno questo è ciò che sta sperando tutta la community, visto quante informazioni stanno circolando in queste ore anche dal punto di vista tecnico abbastanza specifico sulla console.