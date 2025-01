I fan credono che Nintendo stia preparando l'annuncio di Switch 2

Dopo le numerose indiscrezioni emerse nelle scorse ore, pare che ormai Switch 2 abbia ormai pochissimi segreti da nascondere, motivo per il quale sempre più persone si augurano che Nintendo possa mettere definitivamente fine al suo silenzio e svelarla una volta per tutte.

Anche per questo motivo la community è ormai alla ricerca di ogni possibile indizio che possa aiutare a capire quando verrà effettivamente svelata la prossima console: uno di questi potrebbe essere arrivato tramite il profilo X ufficiale della compagnia, con un misterioso aggiornamento.

Come segnalato da GoNintendo, il banner utilizzato nel profilo della grande N è stato infatti modificato, rivelando invece al suo posto una misteriosa immagine con Mario e Luigi che ci mostrano... uno sfondo bianco.

I fan sembrano dunque convinti che questo possa essere un indizio per il reveal della console che raccoglierà l'eredità di Switch (che intanto trovate su Amazon): lo sfondo bianco, secondo questa teoria, verrebbe poi sostituito con la console vera e propria.

Personalmente inviterei gli appassionati a frenare l'entusiasmo: non è infatti la prima volta che la casa di Kyoto ha utilizzato questo banner, che era già presente per la maggior parte dello scorso anno.

Inoltre, i render di Mario e Luigi non sono stati creati per l'occasione, dato che risalgono addirittura all'era del Nintendo GameCube: difficile dunque pensare che, per un evento così importante, la casa di Kyoto non decida di creare immagini più esaltanti.

Dall'altro lato, è anche facile comprendere come mai la community si sia esaltata così rapidamente: un aggiornamento di questo tipo a poche ore di distanza dal clamoroso "reveal" al CES 2025 è effettivamente sospetto.

In ogni caso, ricordiamo che il reveal ufficiale di Nintendo Switch 2 — e sì, probabilmente sarà questo il nome ufficiale — arriverà con certezza entro la fine dell'anno fiscale: vi invitiamo dunque ad avere ancora un po' di pazienza per sapere la verità.

Nel frattempo, in attesa di sapere con certezza tutte le effettive caratteristiche tecniche, pare che sia arrivata una conferma al supporto per le schede microSD Express di ultima generazione, che garantirebbero caricamenti rapidissimi.