I Green Day annunciano un videogioco per Game Boy, perché sì

Ogni tanto capite che ci siano delle retro-release di console di molte generazioni fa, non è la prima volta che ne vediamo una ma era decisamente improbabile assistere al lancio di un videogioco per Game Boy da parte dei Green Day.

Come riporta Nintendo Life, infatti, c'è stato un annuncio decisamente singolare per la console antenata di Nintendo Switch (la trovate su Amazon).

La band rock Green Day ha annunciato l'uscita di una collezione davvero unica, chiamata "Dookie Demastered", che include oggetti straordinari che riproducono singoli brani dal loro iconico album del 1994, Dookie.

Questa collezione è disponibile per l'acquisto solo negli Stati Uniti, ma tramite un'estrazione limitata. Questo significa che sarà possobile ordinare quanti pezzi si desiderino, ma ci sarà comunque la possibilità di non poter ricevere nulla.

Gli oggetti disponibili includono:

Un dischetto floppy che riproduce Having a Blast

Un campanello per porta che riproduce Longview

Il famoso Big Mouth Billy Bass che canta Basket Case

Ma l'elemento che ha davvero catturato l'attenzione è una vera e propria cartuccia per Game Boy che riproduce l'intera canzone Welcome to Paradise. Limitata a soli 25 esemplari numerati a mano al prezzo di $39, è un vero affare per i collezionisti di oggetti rari.

È importante sottolineare che non c'è alcun videogioco sulla cartuccia, si tratta semplicemente della canzone riprodotta su un Game Boy.

Se siete curiosi potete dare un'occhiata all'intera colleizone sul sito ufficiale, sebbene non ci sia modo di poter partecipare a questa singolare asta per questo gioco Game Boy più unico che raro.

Il tempismo è decisamente propizio per i Green Day, perché quest'anno la leggendaria console portatile ha anche compiuto 35 anni di vita. Una console che non abbiamo mai dimenticato, e che i giocatori ricordano in ogni modo soprattutto con i porting più assurdi dei videogiochi moderni sulla console.