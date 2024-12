Nintendo Alarmo si aggiorna per la prima volta: ecco le novità

Fa molto strano riportare la notizia dell'aggiornamento di un prodotto come Nintendo Alarmo, ma da questo momento sono disponibili le nuove scene da Mario Kart 8 Deluxe.

La sveglia di Nintendo è decisamente particolare, altrimenti non sarebbe di Nintendo ovviamente, e tra le sue funzionalità c'è la possibilità di aggiungere nuovi suoni e scene attraverso aggiornamenti gratuiti che sarebbero arrivati nel tempo.

Alarmo offre al momento 35 scenari ispirati a cinque celebri titoli Nintendo, ossia Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 e Ring Fit Adventure. In occasione dell'annuncio, la Grande N aveva promesso almeno l'arrivo di delle scene di Animal Crossing: New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe (lo trovate su Amazon), e proprio quest'ultimo è disponibile da ora.

Come annunciato da Nintendo stessa su X, da oggi arrivano le scene del racing game.

Aggiornando Alarmo tramite la rete, da questo momento potrete aggiungere le scene dedicate ai seguenti percorsi:

Mario Kart Stadium

Twisted Mansion

Dolphin Shoals

Electrodrome

Cloudtop Cruise

Bowser's Castle

Rainbow Road

Tra qualche ora, quindi, potrete cominciare a provare l'ebrezza di svegliarvi tra una derapata e l'altra con le scene dedicate al titolo più importante di Nintendo Switch. Mario Kart 8 Deluxe, infatti, ha venduto così tanto da aver superato i numeri dell'intero ciclo vitale di NES, che non è esattamente una console sfortunata di Nintendo.

Sicuramente meno adrenaliniche di quelle di DOOM, che è stato aggiunto con un po' di lavoro di hacking all'interno della sveglia ed è perfettamente giocabile.

Parlando di Mario Kart, di recente Nintendo ha manifestato la volontà di investire ulteriormente sul brand anche tramite le LEGO, visto che è stato annunciato il set di mattoncini a tema.

Per altre notizie dal mondo Nintendo, invece, la Grande N ha completato un'acquisizione importantissima per il proprio futuro.