Tra alti e bassi, Lilith e Diablo 4 si prendono il trono delle vendite di giugno

A giugno sono usciti molti videogiochi importanti, e le statistiche di vendita del mese ci raccontano quali sono stati i più apprezzati negli Stati Uniti, tra cui Diablo 4.

Tutti i giocatori di Diablo 4 (che trovate su Amazon) hanno avuto i loro problemi, alti e bassi, con il nuovo titolo della saga di Blizzard, ma nonostante ciò è stato molto apprezzato.

Ci sono infatti alcuni problemi che il titolo si porta dietro e che curiosamente non verranno ancora risolti, ma per un motivo preciso.

E nel momento in cui Diablo 4 si ritrova ad affrontare anche le critiche riguardanti il Battle Pass, se non altro il mese di giugno è in mano a Lilith.

I risultati del mercato dei videogiochi di Circana negli Stati Uniti (tramite IGN US) per giugno 2023 rivelano che Diablo 4 è il terzo gioco più venduto del 2023 finora, dietro solo a Hogwarts Legacy e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

D'altronde il titolo di Blizzard era già partito benissimo dal lancio, e questo dato non è una grandissima sorpresa.

Nello stesso periodo Final Fantasy XVI si è piazzato al secondo posto nei giochi più venduti negli Stati Uniti a giugno, la stessa posizione che il titolo di Square Enix ha ottenuto su PS5 in Europa, tra l'altro. Completa il podio Street Fighter 6, uno dei grandi successi dell'anno e titolo che ha portato gloria a Capcom.

Nel complesso le vendite dei videogiochi sono incrementate del 9% negli USA, sia per il software ma anche per l'hardware con PlayStation 5 che ha trainato i numeri del mercato.

Aiuta anche la recente ondata di sconti che ha coinvolto la nuova generazione di PlayStation, che ha fatto aumentare le vendite in generale su tutti i mercati.