Diablo 4, ora anche il Battle Pass finisce sotto attacco

Dopo un lancio che aveva convinto davvero tutti, la Stagione 1 di Diablo 4 si è rivelata fino a questo momento un clamoroso passo falso, provocando le ire degli utenti.

Le critiche più feroci erano arrivate in seguito all'ultimo aggiornamento, che aveva deciso di applicare tantissimi nerf a classi e build per rendere le sfide dell'endgame più impegnative.

Una scelta che però non è piaciuta quasi a nessuno e che aveva spinto pure gli sviluppatori ad ammettere le proprie colpe — anche se per il producer del secondo Diablo in realtà sapevano bene cosa stavano facendo.

Ma le polemiche non sembrano essere ancora finite: come segnalato da Game Rant, i fan hanno infatti preso di mira perfino il Battle Pass, colpevole di essere eccessivamente avaro rispetto all'effettiva economia di gioco.

Gli utenti segnalano infatti che, dopo aver completato tutti i livelli del pass, è possibile ottenere una quantità di 666 Platinum. Un numero chiaramente scelto non a caso, ma che comporta un ulteriore problema: non è sufficiente nemmeno per acquistare l'oggetto più economico dello store.

Gli oggetti meno costosi arrivano infatti a una cifra di 800 Platinum: una quantità che dunque servirebbe solo ad avere un piccolo sconto sul prossimo pass o su un eventuale oggetto aggiuntivo da acquistare, ma che non permetterà di ottenere nulla "gratuitamente" sul momento.

Una differenza resa ancora più evidente dal fatto che, dato che Diablo 4 (lo trovate su Amazon) è uscito soltanto da poco più di un mese, non sono ancora disponibili tantissimi oggetti sullo store: eppure, con il Battle Pass non è ancora possibile acquistarne nemmeno uno.

Inutile sottolineare quanto questa scoperta abbia nuovamente riacceso gli animi della community, già arrabbiati per le modifiche adottate in seguito all'ultima patch e che non si aspettavano un battle pass così poco generoso.

Vedremo se Blizzard sceglierà di applicare dei correttivi con i prossimi aggiornamenti, anche se la sensazione è che eventualmente arriveranno solo nella prossima stagione. Non possiamo che augurarci che il team riesca a riportare Diablo 4 nella giusta direzione il prima possibile.