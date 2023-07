No, Final Fantasy 16 non è stato il più giocato a giugno su PS5

Final Fantasy XVI, ultimo capitolo della serie di RPG Square Enix, è uscito sul mercato da alcune settimane, sebbene a quanto pare non è riuscito a imporsi come il più giocato in assoluto a giugno da tutti i possessori di PS5.

Il gioco (che trovate anche su Amazon) continua in ogni caso a far discutere i fan, sia nel bene che nel male.

Del resto, tenendo conto solo delle vendite dei primi giorni, Final Fantasy XVI è risultato essere il miglior debutto di sempre per un titolo esclusivo PS5.

Ora, come riportato via PlayStation Blog, è emerso però che il gioco più giocato a giugno su PlayStation 5, in Europa, è stato Diablo 4.

Al terzo posto, invece, troviamo F1 23, videogioco di corse sviluppato da Codemasters e pubblicato da EA Sports.

Per quanto riguarda invece la Top 3 di PlayStation 4, in testa troviamo il sempreverde Minecraft, seguito a sua volta da FIFA 23 e - di nuovo - Diablo 4.

Insomma, giugno 2023 si è dimostrato essere un mese di grande successo per il big targato Blizzard. Staremo a vedere se il ritorno a Sanctuarium sarà in grado di svettare anche a luglio, sebbene non è da escludere un totale ribaltamento della classifica in questa calda estate di uscite di spessore.

Tornando a parlare di Final Fantasy XVI, nelle scorse settimane sono arrivate nuove conferme ufficiose circa la versione PC del gioco, la quale vedrà ormai la luce dopo l'uscita dell'edizione PS5.

Ma non solo: la storia di FFXVI è stata pensata per essere completa senza il bisogno di DLC, ma a quanto pare Square Enix non li ha del tutto esclusi.

Infine, parlando di Diablo 4, il direttore generale Rod Fergusson ha confermato alcune settimane fa che Blizzard sta già lavorando non a una, bensì a due espansioni per il gioco.