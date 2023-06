Diablo 4 ha incassato in 5 giorni più di Diablo Immortal in un anno intero

Se Diablo 4 ha insegnato una lezione in casa Blizzard, è sicuramente che non sempre trasformare le proprie saghe più importanti in spin-off free-to-play può rivelarsi la scelta giusta per avere i migliori incassi possibili.

Ricorderete ormai tutti il controverso Diablo Immortal, gioco gratuito con microtransazioni inizialmente previsto solo su smartphone ma poi lanciato anche su PC dopo le polemiche arrivate in seguito all'annuncio e che, nonostante diverse critiche, era comunque riuscito a ottenere cifre importanti, con ben 100 milioni di dollari in 8 settimane.

In soli 5 giorni dall'uscita ufficiale, Diablo 4 (lo trovate su Amazon) è però riuscito a distruggere questa cifra con un record a dir poco infernale: Blizzard ha infatti recentemente confermato che il titolo ha già guadagnato oltre 666 milioni di dollari.

PCGamesN sottolinea che questa cifra supera perfino quanto ottenuto dal free-to-play in un anno intero dal lancio, dato che Immortal era riuscito a superare "appena" 500 milioni di dollari dopo 365 giorni dall'uscita ufficiale.

Insomma, i numeri di Diablo 4 confermano tutto l'entusiasmo e l'attesa dei fan per un "vero" nuovo capitolo della serie, oltre a un marketing che è riuscito a centrare tutte le corde giuste per convincere nuovi e vecchi fan a dare una possibilità al nuovo infernale episodio della saga.

Chissà che la stessa Blizzard non si convinca una volta per tutte della strada che deve seguire la saga, invece di provare a sottolineare per i fan delusi che basta avere «un cellulare», come accaduto nel disastroso evento di presentazione.

Del resto, se Diablo 4 è diventato addirittura il gioco Blizzard che ha venduto più velocemente nella storia della compagnia, è evidente che ci siano delle lezioni da apprendere.

In attesa di scoprire cosa ci riserverà il futuro con i prossimi aggiornamenti, i fan si sono messi a cercare il famoso "Cow Level" segreto, anche se Blizzard ha già garantito che questa volta non esiste.