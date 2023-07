Il problema dell'inventario di Diablo 4 non sarà risolto, ma c'è un motivo

Diablo 4 sta affrontando alcune asperità in questi giorni, ma dal lancio ad oggi il problema dell'inventario è stato reale e non verrà risolto completamente.

Tutti i giocatori di Diablo 4 all'ascolto si saranno probabilmente ritrovati di fronte alla fine dello spazio nell'inventario di gioco.



Problema che risulta non indifferente in un gioco in cui il looting è alla base dell'esperienza, in cui collezionare nuovo equipaggiamento (tra cui quello estremamente raro) è l'attività preferita di ogni giocatore.

E mentre il Battle Pass finisce sotto attacco da parte dei giocatori, così come dai vecchi esponenti di vecchi episodi di Diablo che non ci vanno giù leggeri, c'è un altro problema che non verrà risolto.

Blizzard farà in modo che le gemme siano trasformate in una valuta, così che non occupino fisicamente l'inventario. Inoltre, con la patch 1.1.1., all'interno di Diablo 4 verrà aggiunta una nuova scheda per l'inventario così da ampliare lo spazio.

Ma una sola scheda non sembra sufficiente per i giocatori, che già hanno ipotecato il loro spazio in brevissimo tempo.

Non ne verranno aggiunte altre per un motivo strettamente tecnico (tramite Gamespot).

Il motivo è stato spiegato da Joe Piepiora, game director associato di Blizzard, e risiede nel fatto che l'inventario di Diablo 4 occupa fisicamente spazio anche nella memoria del gioco.

«Fondamentalmente questo non è un problema di archiviazione, è un problema di prestazioni.», ha dichiarato Piepiora su X (sì, fa strano anche a noi).

Ogni volta che un giocatore incontra un altro giocatore nel mondo, il gioco carica l'intero inventario e la scorta di quel giocatore, creando «un sacco di memoria in pila».

Piepiora ha poi aggiunto che il team sta lavorando per migliorare il modo in cui il gioco gestisce la memoria, così da poter aggiungere più schede dell'inventario, ma non è una cosa che accadrà presto.

