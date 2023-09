Tomb Raider Remastered non è esclusiva Switch: ecco dove uscirà

Nel corso del Direct di ieri, è stato confermato l'arrivo a sorpresa di Tomb Raider I-III Remastered.

L’ultimo Shadow of the Tomb Raider (che potete ancora recuperare su Amazon) è stato l'epilogo della cosiddetta trilogia reboot, ma ai fan non basta di certo.

Più nel dettaglio, si tratta dei primi tre Tomb Raider originali rimasterizzati ad alta definizione, permettendo ai giocatori di oggi di riscoprire le prime tre avventure a 32-bit della leggendaria Lara Croft.

Ora, come reso noto anche da GamesRadar, la trilogia rimasterizzata di Tomb Raider sarà disponibile su tutte le piattaforme, non solo su Switch, al lancio del prossimo anno.

Naturalmente, lo showcase di ieri ha menzionato solo l'uscita su Switch, ma un'immagine dalla pagina Instagram ufficiale di Tomb Raider rivela che il gioco arriverà anche su PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One e PC lo stesso giorno in cui arriverà sulla piattaforma Nintendo, il 14 febbraio, che tra le varie cose è anche il compleanno di Lara Croft.

La descrizione ufficiale recita:

«Scoprite i tesori del mondo antico risolvendo enigmi e svelando misteri perduti nel tempo. Seguite l'iconica Lara Croft in tutto il mondo e affrontate nemici mortali e miti pericolosi. Vivi i classici con una grafica aggiornata, con la possibilità di passare all'aspetto poligonale originale in qualsiasi momento.»

Da quello che è stato mostrato nel trailer, il cofanetto propone una rimasterizzazione fedele, tutte le espansioni, i livelli segreti e la possibilità di passare alla vecchia grafica a "pixelloni".

