Tomb Raider, Amazon potrebbe aver abbandonato la serie TV

Nel marasma di produzioni televisive e cinematografiche legate ai videogiochi c'è anche Tomb Raider, con una serie TV annunciata da Amazon ma che, a sorpresa, potrebbe aver cambiato casa di produzione ed essere passata a Netflix.

Dopo le recenti incursioni cinematografiche e l'ancor più iconica (nel bene o nel male) serie con Angelina Jolie che potete recuperare su Amazon, Lara Croft sarebbe dovuta tornare in TV.

L'annuncio era arrivato all'inizio dell'anno, ma da allora non si è più saputo granché se non che lo show sarebbe stato prodotto appunto da Amazon.

Lo show si avvale della talentuosa penna di Phoebe Waller-Bridge, che sarà anche produttrice esecutiva della serie, che ha l'obiettivo di rendere giustizia a Lara Croft in ogni sua sfaccettatura.

Ma ora è successa una cosa particolare che ci fa pensare che lo show di Tomb Raider possa arrivare su Netflix.

Il 27 settembre prossimo ci sarà un appuntamento speciale di Netflix in cui la piattaforma di streaming mostrerà alcuni trailer e annuncerà novità sugli show in arrivo.

Tra questi Castlevania: Nocturne (che si è già fatto vedere con un ottimo trailer) ci saranno nuovi filmati e annunci su Scott Pilgrim Takes Off, Sonic Prime Chapter 3, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, Blue Eye Samurai, Pluto e Masters of the Universe: Revolution.

Nel post su X c'è una carrellata dei titoli che si vedranno, e tra le risposte ce n'è una particolare:

What kind of sneak peeks?! — Tomb Raider (@tombraider) September 13, 2023

L'account di Tomb Raider ufficiale ha infatti risposto scrivendo: «Che tipo di sneak peek?»

Ora, ovviamente un post non è una conferma di nessun tipo, ma visto che la serie era stata svelata come in produzione per Amazon è impensabile che un account ufficiale interagisca con la concorrenza in questo modo.

Visto il totale silenzio dall'annuncio fino ad oggi è anche probabile che ci sia stato un cambio di produzione all'ultimo, sebbene sarebbe un bel colpo di scena.

Aspettiamo quindi il 27 settembre per saperne di più, mentre Netflix intanto accoglierà un vero videogioco, ovvero Football Manager 2024.