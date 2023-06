Tomb Raider, la serie TV renderà giustizia a Lara

Tomb Raider riceverà prossimamente la sua serie TV, prodotta da Amazon, uno show che prenderà spunto dalle avventure di Indiana Jones.

Dopo l'ultima saga di videogiochi, che trovate su Amazon, Lara Croft tornerà anche sul piccolo schermo.

L'annuncio, arrivato ormai diverse settimane fa, ha infatti lasciato davvero incuriositi i fan del franchise.

Phoebe Waller-Bridge, produttrice esecutiva e sceneggiatrice della serie, ha parlato per la prima volta dello show con Vanity Fair (via ComingSoon), rivelando che vuole rendere giustizia a Lara in questa trasposizione.

Waller-Bridge da adolescente era dipendente da Tomb Raider: «I miei genitori sono stati molto intelligenti perché non mi hanno limitato. Hanno capito che avrei giocato fino allo sfinimento, e così è stato», racconta l'attrice.

«[Lara] aveva carattere, era molto determinata in quello che voleva. Tutto è cambiato quando hanno capito che potevano commercializzarla come sex symbol», rivela con una punta di fastidio.

Durante la pandemia, Waller-Bridge si è confortata immergendosi nuovamente nel gioco, quindi è sembrato un caso quando Amazon le ha chiesto se fosse interessata a sviluppare una serie. «Dio, mi è sembrato che l'adolescente che è in me dicesse: 'Fai la cosa giusta per lei, fai la cosa giusta per lei, fai la cosa giusta per Lara!'»,

«L'opportunità di avere, come dicevamo prima, un personaggio d'azione femminile.... Avendo lavorato in Bond e come attice in Indy, mi sento come se mi fossi preparata a questo. E se potessi prendere le redini di un franchise d'azione, con tutto quello che ho imparato, con un personaggio che adoro, e anche riportare un po' di quell'atmosfera anni '90? Ed è una sensazione meravigliosa pensare di sapere cosa fare».

E ancora: «C'è spazio per fare qualcosa di veramente pericoloso. E se riesco a fare qualcosa di pericoloso ed eccitante con Tomb Raider, ho già un pubblico di persone che amano Lara e che spero continueranno ad amarla. E questa è una posizione molto insolita in cui trovarsi. È il vecchio cavallo di Troia».

Ricordiamo che lo scorso mese di dicembre Amazon ha anche confermato che avrebbe creato una serie televisiva basata sul franchise di God of War di PlayStation, che secondo quanto riferito sarà fedele al materiale originale.

Per quanto riguarda Lara Croft anche sul grande schermo, Alicia Vikander ha già dichiarato che non riprenderà più il ruolo dell'archeologa al cinema, e forse è meglio così.