Football Manager 2024 ha una data di uscita, anche su Game Pass e... Netflix!

Football Manager 2024 conferma la sua uscita autunnale piazzandosi per il 6 novembre prossimo e, tra le varie piattaforme, sarà incluso anche all'interno di Xbox Game Pass.

Vi basterà quindi un abbonamento alla piattaforma di Xbox, che trovate anche su Amazon, per poter giocare al simulatore calcistico all'interno dell'offerta del catalogo.

Confermato quindi completamente il rumor di qualche giorno fa, che aveva fissato l'appuntamento del reveal e della data di uscita di Football Manager 2024 con grande precisione.

Il ventesimo capitolo della storica serie di Sports Interactive e SEGA si appresta per altro a tagliare un traguardo importante: il debutto ufficiale in Giappone.

Tra le novità c'è anche la possibilità di trasferire le carriere da Football Manager 2023, FM23 Console e FM23 Touch che sono state influenzate dal continuo evolversi del mondo del calcio, oltre che dai suggerimenti degli addetti ai lavori attraverso partnership nuove e già esistenti.

Poco fa è stato pubblicato anche il trailer di annuncio, con l'intera roadmap delle novità che verranno inserite nel gioco:

«Oltre a essere il 20° titolo della serie Football Manager, FM24 rappresenta una lettera d'amore verso il calcio. Segna la fine di un capitolo della nostra storia ed è la versione più completa che abbiamo mai realizzato», ha spiegato il direttore dello studio di Sports Interactive, Miles Jacobson.

Oltre alla conferma di Football Manager 2024 all'interno di Xbox Game Pass, SEGA annuncia anche lo sbarco su Netflix con Football Manager 2024 Mobile.

Il titolo arriverà su PC, Xbox e PlayStation 5 ma anche Nintendo Switch con Football Manager 2024 Touch, le cui funzionalità verranno svelate a fine ottobre prima dell'uscita.

Xbox Game Pass si riconferma quindi una piattaforma favorevole per Football Manager, come già aveva spiegato il team sulla questione della sostenibilità della piattaforma. Un titolo che si inserirà nelle tante novità di novembre per il catalogo, nei nuovi giochi gratis in arrivo.