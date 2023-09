Castlevania: Nocturne, il trailer della serie Netflix è da brividi

Netflix continua ad essere la gioia dei fan della saga di Konami, mentre Castlevania: Nocturne si mostra nel suo primo trailer completo con tanto di Richter Belmont, la sua bandana e lo spettacolare arrangiamento della classica colonna sonora.

Magra consolazione per i fan della storica saga che a contribuito a dare vita (per chi ama le definizioni precise al millimetro) al genere dei metroidvania, che al momento è possibile recuperare giusto in alcune collection su Amazon e manca da moltissimo nel mondo dei videogiochi.

Advertisement

Se non altro la piattaforma di streaming ha contribuito a tenere vivo il franchise, con produzioni che già di loro hanno rappresentato una serie imponente di show, con la stagione 4 che si è conclusa giusto due anni fa.

Dopo l'annuncio di ieri relativo alla serie, oggi è arrivato il trailer principale di Castlevania: Nocturne.

Castlevania: Nocturne sarà disponibile su Netflix a partire dal 28 settembre, con 8 episodi da 25 minuti l'uno.

Come già noto, la serie sarà una sorta di origin story per il personaggio di Richter Belmont, che vedremo sotto una nuova luce. Ecco la sinossi definitiva dello show, in ogni caso:

Francia, 1792 - Al culmine della Rivoluzione francese, in un angolo remoto della Francia occidentale, l'aristocrazia reazionaria ha stretto un'alleanza con un terrificante Vampiro Messia che promette di "divorare il sole" scatenando un esercito di vampiri e creature della notte per annientare la rivoluzione e schiavizzare l'umanità. La strega dei Caraibi Annette si mette alla ricerca di Richter Belmont, l'ultimo discendente della leggendaria famiglia di cacciatori di vampiri, per fargli capeggiare la resistenza.

Secondo quando dichiarano i produttori, Castlevania: Nocturne è l'introduzione perfetta per scoprire il franchise di Konami, sia per chi intende recuperare i videogiochi oppure le serie animate di Netflix.

Il mondo del cinema e della televisione continuano quindi ad accogliere produzioni legate al mondo videoludico con una certa continuità: tra i prossimo nomi confermati c'è Stray, mentre sembra che addirittura Dark Souls possa diventare uno show.