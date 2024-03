Tomb Raider 2, il "remake" NVIDIA mostra il livello più difficile

L'uscita di Tomb Raider I-III Remastered, la collection contenente i primi tre capitoli classici della saga, ha riacceso l'amore verso Lara.

Dopo Shadow of the Tomb Raider (che potete trovare su Amazon) i giocatori stanno rivivendo questi grandi titoli del passato.

Vero anche che di recente Tomb Raider 2 è tornato con effetti Ray Tracing/Path Tracing completi grazie a NVIDIA, ed è davvero bellissimo da vedere.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, la RTX Remix Mod per Tomb Raider 2 è tornata a mostrarsi, e sembra sembra più bella.

Il modder "skurtyyskirts" ha condiviso un nuovo video che ne mostra l'ultima versione, che in ogni caso non rappresenta la qualità della versione finale.

Poco sotto, trovate il filmato in questione, il quale mostra in azione uno dei livelli più ostici e impegnativi del gioco, ossia il Livello 4 - Teatro dell'Opera.

L'autore ha usato PBRify per aggiungere alcuni materiali PBR alle texture del gioco, tanto che la RTX Remix Mod ha un aspetto decisamente migliore rispetto alla sua versione vanilla.

Tuttavia, alcune aree appaiono troppo scure con RTX Remix, ragion per cui per migliorare l'aspetto del gioco il modder dovrà implementare alcune nuove luci.

Questo video evidenzia anche alcune delle sfide che i modder dovranno superare per rendere il tutto ancora più bello, visto che la semplice aggiunta del Path Tracing non è sufficiente. Staremo a vedere i progressi che verranno compiuti nelle prossime settimane.

Parlando ancora della trilogia rimasterizzata e ufficiale dei primi Tomb Raider, questa avrà un sistema di controllo più moderno,

Ma non solo: sempre per quanto riguarda Tomb Raider, un fan sta anche lavorando a un remake in UE5 di Tomb Raider: Legend, davvero niente male.

Infine, un fan remake di Tomb Raider: Angel of Darkness in Unreal Engine è in lavorazione, e una demo è ora disponibile gratis.