Tomb Raider Legend, il remake dei fan si mostra

Lara Croft è uno dei personaggi più amati di tutti i tempi, con la serie di Tomb Raider divenuta con gli anni un mito assoluto, incluso capitoli come Tomb Raider Legend.

Che si tratti di videogiochi o film, disponibili , il fenomeno dietro al franchise è cosa nota, specie i capitoli un po' più vecchi.

Advertisement

Basti pensare a chi ha preso il classico Tomb Raider 2 ricreando il livello nella Maria Doria in chiave next-gen.

E se qualcuno si è divertito anche portare il primo capitolo su Game Boy Advance per un risultato realmente sorprendente, qualcuno si è spinto ancora oltre.

Senza contare anche il fan remake di Tomb Raider: Angel of Darkness in Unreal Engine, con una demo disponibile gratis. Ora, però, è tempo di guardare a un altro classico.

Come riportato anche da DSO Gaming, un fan remake di Tomb Raider: Legend in Unreal Engine 5 è attualmente in lavorazione.

Il gioco si trova purtroppo in uno stato di sviluppo ancora acerbo. Monkey Riot, lo sviluppatore, sta cercando di capire come rendere i controlli giusti prima di lavorare sulle ambientazioni del gioco.

Anche se è ancora presto, Lara si muove molto bene in questo prototipo (che potete visionare poco sopra), il che è molto interessante.

Staremo a vedere come evolverà la cosa e se magari verrà rilasciata una demo del progetto in forma giocabile.

Ricordiamo che un altro fan sta attualmente lavorando anche a un remake retrò sempre di Tomb Raider: Legend, ispirato ai primi capitoli della serie a 32-bit.

Ma non solo: anche il celebre Soul Reaver sta ricevendo un remake dei fan, sempre con la potenza dell'Unreal Engine.

Infine, restando in tema, la trilogia rimasterizzata di Tomb Raider sarà disponibile su tutte le piattaforme a breve, ma a quanto pare da un po' è sparita dalla circolazione.