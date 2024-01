Tomb Raider 2 diventa next-gen, grazie a NVIDIA

L'uscita di Tomb Raider I-III Remastered, ossia la collection contenente i primi tre capitoli classici in versione riveduta e corretta, si avvicina. A quanto pare c'è chi ha deciso di ingannare l'attesa dando vita a un remaster del secondo capitolo.

Dopo Shadow of the Tomb Raider i giocatori non vedono l'ora di rivivere questi grandi classici del passato.

Le prime tre avventure a 32-bit della leggendaria Lara Croft non hanno infatti bisogno di presentazioni, ma c'è chi ha anticipato l'uscita ufficiale migliorando a modo la seconda avventura dell'archeologa più famosa del mondo.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, Tomb Raider 2 con effetti Ray Tracing/Path Tracing completi è davvero bellissimo da vedere.

Creati da "skurtyyskirts" su YouTube, questi screen vi daranno un'idea di ciò che l'imminente RTX Remix promette di offrire.

Ed esattamente come accaduto col primo Tomb Raider, si basano sul Runtime NVIDIA RTX Remix uscito l'anno scorso. Quindi, in teoria, il gioco sarà ancora migliore quando NVIDIA rilascerà RTX Remix in Open Beta.

Nelle immagini il modder ha mostrato gli effetti di illuminazione globale che il Path Tracing apporta al gioco.

Possiamo anche notare i riflessi e le ombre migliorate: il modo in cui l'illuminazione avanzata interagisce con Lara è realmente sorprendente.

Come la maggior parte delle RTX Remix Mods che abbiamo condiviso, questa mod non è ancora disponibile al pubblico. Non appena queste mod saranno disponibili in rete, non mancheremo di farvelo sapere.

Parlando ancora della trilogia rimasterizzata e ufficiale dei primi Tomb Raider, questa avrà un sistema di controllo più moderno,

Ma non solo: sempre per quanto riguarda Tomb Raider, un fan sta anche lavorando a un remake in UE5 di Tomb Raider: Legend, davvero niente male.

Infine, un fan remake di Tomb Raider: Angel of Darkness in Unreal Engine è in lavorazione, e una demo è ora disponibile gratis.