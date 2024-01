Tomb Raider Remastered ha una buona notizia per i giocatori più giovani

Alcune settimane fa è stato confermato l'arrivo a sorpresa di Tomb Raider I-III Remastered.

Dopo l’ultimo Shadow of the Tomb Raider (che potete ancora recuperare su Amazon) la saga attende ancora una rilancio a modo, ma a quanto pare ora è il momento di riscoprire i classici.

Advertisement

Nello specifico, si tratta dei primi tre Tomb Raider originali rimasterizzati ad alta definizione, permettendo ai giocatori di oggi di riscoprire le prime tre avventure a 32-bit della leggendaria Lara Croft.

Ora, come reso noto anche da The Gamer, la trilogia rimasterizzata di Tomb Raider andrà incontro ai giocatori più giovani, grazie a un sistema di controllo più moderno.

La trilogia di Tomb Raider Remastered è stata infatti confermata con opzioni per i moderni layout di controllo, oltre a una serie di altre modifiche al gameplay.

Anche i più grandi fan della serie ammetterebbero che i controlli non sono invecchiati molto bene e che può essere un po' difficile abituarsi, soprattutto se non si è nuovi con le avventure di Lara.

In molti si sono chiesti se la trilogia rimasterizzata avrebbe fatto qualcosa per questo "problema" e rendere le cose un po' più semplici, e a quanto pare sarà così.

Sandbox Strategies ha offerto qualche dettaglio in più sulle modifiche al gameplay che verranno apportate alla collezione.

Il più importante di questi è la possibilità di cambiare tra "controlli classici o moderni", il che dovrebbe rendere i movimenti di Lara molto più facili rispetto al passato.

La compilation arriverà in ogni caso su PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Switch e PC il 14 febbraio, che tra le varie cose è anche il compleanno di Lara Croft.

Sempre per quanto riguarda Tomb Raider, un fan sta attualmente lavorando a un remake retrò di Tomb Raider: Legend, ispirato ai primi capitoli della serie a 32-bit.

Ma non solo: un fan remake di Tomb Raider: Angel of Darkness in Unreal Engine è in lavorazione, e una demo è ora disponibile gratis.