Tomb Raider: Angel of Darkness, il remake dei fan è giocabile gratis

Lara Croft è uno dei personaggi più importanti di sempre, con la serie di Tomb Raider divenuta con gli anni un cult, anche con la presenza di capitoli per così dire "sfortunati".

La mole di giochi (e non solo) disponibili basta sicuramente a farsi un'idea della portata del franchise.

Basti pensare a chi ha preso il classico Tomb Raider 2 ricreando il livello nella Maria Doria in chiave next-gen.

E se qualcuno si è divertito anche portare il primo capitolo su Game Boy Advance per un risultato realmente sorprendente, qualcuno si è spinto ancora oltre.

Come riportato anche da DSO Gaming, un fan remake di Tomb Raider: Angel of Darkness in Unreal Engine è in lavorazione, e una demo è ora disponibile gratis.

Questa demo pre-alpha contiene un solo livello del gioco, sebbene sia possibile compiere azioni base come salire le scale, usare la torcia, esplorare l'ambiente e combattere i nemici.

Si tratta in ogni caso di una demo tecnica piuttosto basilare, anche se è qualcosa che potrebbe interessare ai fan di Tomb Raider: potete scaricarla qui.

Ricordiamo che Tomb Raider: The Angel of Darkness è uscito originariamente nel 2003 ed è considerato uno dei peggiori giochi della serie.

Ciò era dovuto principalmente ai controlli scadenti, alle angolazioni della telecamera e a problemi nel combat system.

Il gioco presentava inoltre numerosi bug al momento del lancio, fissato troppo in anticipo rispetto al tempo necessario al team di sviluppo per portare a termine il loro ambizioso progetto.

Ricordiamo che un altro famn sta attualmente lavorando anche a un remake retrò di Tomb Raider: Legend, ispirato ai primi capitoli della serie a 32-bit.

Restando in tema, la trilogia rimasterizzata di Tomb Raider sarà disponibile su tutte le piattaforme, non solo su Switch, al lancio del prossimo anno.

Infine, per concludere, i migliori e i peggiori capitoli delle avventure di Miss Croft li trovate nella classifica pubblicata sulle pagine di SpazioGames.