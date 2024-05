The Witcher stagione 4, il cast difende Liam Hemsworth: «È parte della famiglia»

Manca sempre meno a The Witcher e la già famigerata stagione 4, che porta con sé un oscuro presagio secondo i fan per l'arrivo di Liam Hemsworth che, sostituendo Henry Cavill, ha creato già numerose polemiche e una frattura con il pubblico.

Già dall'annuncio dell'addio di Henry Cavill, avvenuto nell'ottobre del 2022, i fan si sono scatenati e per il povero Liam Hemsworth non c'è stato ovviamente modo di mostrare il proprio valore.

Negli anni in molti hanno provato a creare un clima più disteso, sostanzialmente dando all'attore il tempo per poter mettersi in scena e tentare almeno di conquistare la fiducia dei fan.

Anche per questo motivo non sono apparse foto dell'attore durante le riprese, visto che non avrebbero fatto altro che creare ulteriori momenti di tensione nella community. E quelle poche foto che sono emerse, in maniera non ufficiale, non ritraggono comunque Hemsworth nei panni di Geralt.

Fortunatamente anche il cast, precisamente Freya Allan, ha deciso di schierarsi pubblicamente a supporto dell'attore manifestando il proprio appoggio (tramite Dualshockers).

L'attrice, che interpreta Ciri nella serie Netflix di The Witcher, ha dichiarato in una recente intervista di sentirsi male per Hemsworth. Prendendo in carica un ruolo così importante e già consolidato, Allan vuole assicurarsi che Hemsworth faccia parte del gruppo e che si senta incluso.

«È così dolce, un ragazzo normale e così desideroso di connettersi», afferma Allan, spiegando la situazione dell'attore:

«E mi dispiace per lui perché ha avuto così tanto peso e pressione sulle spalle, unendosi ad un nuovo cast come uno dei protagonisti e sostituendo qualcun altro che ha già lavorato per tre stagioni. È molto da sopportare. Per il resto di noi è stato importante farlo sentire davvero parte della famiglia.»

I fan, intanto, stanno continuando a dare addosso alla produzione in ogni modo, ora anche per il nuovo costume.

