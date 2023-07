The Witcher, l'addio di Cavill verrebbe spiegato con... il multiverso

Con l'imminente conclusione della Stagione 3 di The Witcher in arrivo, si avvicina sempre di più anche il momento in cui dovremo dire addio al Geralt di Henry Cavill, dopo che l'attore ha deciso di rinunciare al ruolo da protagonista nella serie.

Una scelta di cui si è discusso a lungo e che, presumibilmente, sarebbe dovuta alle continue modifiche della narrazione rispetto ai romanzi originali e ai videogiochi dedicati (trovate The Witcher 3 su Amazon), portando al controverso addio dell'attore.

Nelle scorse ore è anche arrivato un trailer che ci anticipa i momenti finali che passeremo in compagnia del suo Geralt, prima che la Stagione 4 decida di proseguire la storia con Liam Hemsworth nei panni del Witcher.

La produzione ha già chiarito che questo cambiamento sarà "accurato" ai libri, anche se ovviamente queste spiegazioni hanno generato non poche perplessità.

Prima di tutto, perché fino a questo momento la produzione non ha avuto alcun problema a modificare il materiale originale — facendo infuriare conseguentemente i fan — e in seguito perché Geralt non cambia mai volto nel corso della storia.

Dunque, come riuscire a risolvere questo rompicapo? Redanian Intelligence ha deciso di comporre i pezzi e, riepilogando le interviste della produzione, sarebbe arrivato a una conclusione che causerebbe non poche controversie: la risposta sarebbe... il multiverso.

Sappiamo infatti che nel mondo di The Witcher esistono più mondi esplorabili, che anche Ciri è in grado di visitare: la soluzione per la Stagione 4 sarebbe dunque proporre una sorta di universo alternativo parallelo a quello visto fino a questo momento, dove Geralt ha un aspetto diverso. Quello della star Liam Hemsworth, appunto.

Se la spiegazione sarà davvero questa, di sicuro non sarà fedele ai libri — non esistono Geralt diversi nel "multiverso" di The Witcher — ma potrebbe essere anche la scappatoia più semplice per spiegare agli spettatori il nuovo look del protagonista.

I produttori hanno solo lanciato indizi al riguardo in numerose interviste, però non si sono espressi ancora definitivamente su questa soluzione: per questo motivo, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di un annuncio ufficiale.