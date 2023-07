Lo sceneggiatore di The Witcher si difende dalle critiche (e parla di "segreti" dietro le quinte)

La terza stagione di The Witcher su Netflix è disponibile da alcuni giorni nella sua interezza, ma a quanto pare non sembra essere piaciuta ai più,

La serie (che trovate anche nei videogiochi targati CD Projekt su Amazon) sembra infatti non aver trovato il plauso della critica e dei fan.

Advertisement

Al centro delle polemiche c'è anche il prossimo ingresso in scena di Liam Hemsworth, pronto a vestire i panni di Geralt dalla Stagione 4: l'attore non sembra in ogni caso voler deludere gli appassionati.

Ora, dopo che è emerso che gli ascolti di The Witcher di Netflix sono calati del 67% dalla prima alla terza stagione, a prendere la parola è una delle menti dietro lo show.

Come riportato anche da GamesRadar, uno degli sceneggiatori della serie ha difeso su Twitter la fedeltà della serie rispetto ai libri, oltre ad aver lasciato intendere che dietro le quinte succede molto di più di quanto i fan sappiano.

«Per coloro che sostengono che non leggiamo o rispettiamo i libri - la bozza degli sceneggiatori di The Witcher 3x06 iniziava ASSOLUTAMENTE con Dykstra che teneva Geralt sotto tiro mentre pi*ciava in una pianta. Ho le pagine che lo provano!», scrive Javier Grillo-Marxuach, che è anche produttore esecutivo dello show, facendo apparentemente riferimento a uno dei momenti più strani dei romanzi di Sapkowski.

Tuttavia, forse il suo commento più interessante è arrivato dopo che un altro fan ha suggerito che alcune delle critiche provengono da voci e bugie palesi e dai cambiamenti nel casting di Geralt.

Grillo-Marxuach ha risposto in modo criptico, twittando: «Inoltre, quelli di noi che sanno cosa è successo davvero dietro le quinte, sanno cosa è successo davvero dietro le quinte. Io sostengo il lavoro, e il mio capo, al 100%».

Sarebbe bello se, invece di pubblicare tweet che gettano altra benzina sul fuoco, qualcuno comunichi in veste ufficiale il perché Cavill ha lasciato lo show, a quanto pare per forti divergenze creative

Non sappiamo ancora come avverrà la transizione tra Cavill e Hemsworth, dopo che alcuni parlavano di un multiverso.

Infine, sempre parlando della serie Netflix, alcune settimane fa l'attore che interpreta Ranuncolo ha insistito per includere nella terza stagione un personaggio specifico.