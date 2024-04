The Witcher Stagione 4, primo "sguardo" a Liam Hemsworth come Geralt

La terza stagione di The Witcher su Netflix è stata l'ultima con Henry Cavill come protagonista.

La serie (nota anche grazie alla serie di videogiochi, specie il terzo capitolo su Amazon) non è però riuscita a fare breccia nel cuore dei fan.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti spiegato a chiare lettere che si tratta di «una serie che si lascia guardare a fatica, divisa in due parti più per smorzare la noia generale, che per vere esigenze produttive».

Cavill, che ha interpretato Geralt di Rivia per tre stagioni, ha appeso la sua spada da cacciatore di mostri, pronto a essere sostituito da Liam Hemsworth nella quarta stagione di The Witcher.

Ora, come riportato anche da GamingBible, Hemsworth potrebbe averci dato una prima anticipazione di come apparirà nei panni di Geralt.

Hemsworth ha fatto un post su Instagram per mostrarci che è andato in palestra e si è messo in forma proprio per prepararsi allo show Netflix.

Anche se questo non è un'anticipazione del nuovo Geralt in costume, ci dà però sicuramente un'idea di ciò che ci si può aspettare dal punto di vista puramente fisico.

Le riprese della nuova stagione di The Witcher sono state ritardate a causa dei numerosi scioperi, ma si ritiene che presto prenderanno finalmente il via.

Netflix dovrebbe rilasciare la quarta stagione nel 2025, quindi potremo finalmente dare un'occhiata al Geralt di Hemsworth nei prossimi due mesi.

Se sarà o no all'altezza di Cavill, è tutto da vedere: vero anche che di recente un produttore ha difeso la fedeltà della serie rispetto ai libri, oltre ad aver lasciato intendere "stranezze" dietro le quinte.

Ma non solo: mesi fa Anya Chalotra ha parlato del suo lavoro sul set di The Witcher Stagione 3, rivelando un episodio che l’ha messa in imbarazzo.

Infine, sempre per quanto riguarda il passaggio di consegne tra Cavill e Liam Hemsworth, alcuni parlano di un vero e proprio multiverso.