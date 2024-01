The Witcher 4, i lavori sono ufficialmente iniziati

CD Projekt Red si prepara ad un nuovo corso dopo aver archiviato, in modo turbolento, Cyberpunk 2077 e la sua espansione, e in questa nuova vita ci sarà ancora una volta The Witcher a fare la parte del leone... o in questo caso del lupo.

Dopo il reboante terzo capitolo della prima saga videoludica, che trovate anche in versione next-gen su Amazon, lo studio polacco è pronto a tornare sul suo franchise più famoso e redditizio.

The Witcher 3: Wild Hunt è stato così amato dai giocatori che, ancora oggi, questi lavorano al titolo aggiungendo contenuti inediti e addirittura dei finali alternativi con protagonista Ciri.

Molti progetti legati a The Witcher sono stati annunciati da CD Projekt Red, e tra questi c'è la nuova saga ufficiale con protagonista ancora ignoto che chiamiamo momentaneamente The Witcher 4 e che sarà tra i progetti più complessi dello studio.

CD Projekt Red ha già confermato di aver radunato il team di sviluppo e, oggi, arriva anche la conferma di uno dei suoi membri dando ulteriore credito al fatto che The Witcher 4 è ufficialmente in lavorazione.

Michał Zbrzeźniak, cinematic designer che ha lavorato ovviamente anche a Cyberpunk 2077, ha raccontato di aver concluso il suo lavoro sul titolo cyberpunk ed essere entrato nel progetto del nuovo The Witcher:

«Dopo aver contribuito a #Cyberpunk2077 #PhantomLiberty, poi alla patch 2.1 e poi a una lunghissima pausa festiva, sto finalmente iniziando a lavorare su un nuovo progetto presso @CDPROJEKTRED»

L'immagine scelta da Zbrzeźniak nel post, inoltre, lascia intendere che il suo apporto andrà proprio alla lavorazione di The Witcher 4, ovvero il nuovo capitolo della nuova sga principale.

Un momento decisamente propizio per CD Projekt Red per dedicarsi completamente ai progetti futuri, dopo aver incassato anche il successo di Phantom Liberty che ha venduto tantissimo in pochi mesi.