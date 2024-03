The Witcher 4 potrebbe saltare il 2025

Un analista ha di recente ipotizzato che CD Projekt potrebbe pianificare l'uscita di due giochi entro il 2027: uno di questi sarebbe anche l'atteso The Witcher 4.

Dopo il successo del terzo capitolo (che trovate su Amazon) il quarto episodio è infatti atteso a braccia aperte dai fan.

Sappiamo infatti la produzione di The Witcher 4 è ai nastri di partenza, quindi è normale che se ne parli.

Adam Badowski di CDPR ha dichiarato che il team punta a far lavorare 400 sviluppatori sul gioco entro la metà del 2024, ma l'uscita non sarebbe vicinissima.

The Witcher 4 potrebbe infatti uscire nel 2026, mentre Sirius - ossia il gioco ibrido single player e multiplayer di The Molasses Flood - potrebbe uscire nel 2027.

Ciò, perlomeno, è quanto ha chiesto l'analista di JP Morgan Alexey Philippov ai dirigenti di CD Projekt, in una recente conferenza con gli investitori (via TweakTown).

«Ho alcune domande; la prima riguarda il vostro programma di incentivi - fondamentalmente, i vostri nuovi KPI per la prossima fase del programma di incentivi. Credo che implichino l'intenzione di rilasciare un gioco nel 2026 e un altro nel 2027 - forse può commentare se questa è una valutazione corretta dei vostri piani», ha detto Philippov, come da trascrizione.

La domanda si basava sul nuovo programma di incentivi da 750 milioni di dollari della società.

Prevedibilmente, i dirigenti di CD Projekt non hanno saputo dire a Philippov se avesse ragione o meno.

«Per quanto riguarda il programma di incentivi, non possiamo commentare. Abbiamo i nostri piani e gli obiettivi si basano su tali piani, ma non possiamo confermare alcuna uscita - arriverà il momento di iniziare a parlare di date, ma come dichiarato nella nostra strategia, mostriamo dove siamo diretti con i nostri franchise e lo sviluppo, ma non possiamo, purtroppo, parlare di date di uscita specifiche», ha dichiarato Adam Kicinski di CD Projekt.

Sebbene CDPR stia attualmente lavorando a cinque nuovi progetti, ce ne sono due che potrebbero uscire prima degli altri: Polaris, il primo gioco di una nuova trilogia di The Witcher, e il nuovo gioco multiplayer del franchise noto come Sirius.

CD Projekt afferma che Polaris entrerà in piena produzione nel 2024. Sirius è invece il secondo progetto in termini di sviluppatori e potrebbe uscire per secondo.

Del resto, sempre in occasione dell'ultima earnings conference con gli investitori per i risultati ottenuti nell'ultimo anno fiscale, CD Projekt ha svelato di avere ormai spinto nettamente sull'acceleratore per lo sviluppo di The Witcher 4.