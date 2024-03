The Witcher 4, lo sviluppo è ufficialmente entrato nel vivo

In occasione dell'ultima earnings conference con gli investitori per i risultati ottenuti nell'ultimo anno fiscale, CD Projekt ha svelato di avere ormai spinto nettamente sull'acceleratore per lo sviluppo di The Witcher 4, attualmente conosciuto con il nome in codice "Polaris".

Gli autori di The Witcher 3 (lo trovate su Amazon) avevano già anticipato che il 2024 sarebbe stato l'anno deciso per lo sviluppo del loro nuovo capitolo, svelando l'intenzione di portare il team a 400 sviluppatori, ovvero oltre 2/3 dell'intera forza lavoro del gruppo.

Come riportato da VGC, il CEO Michał Nowakowski ha confermato che l'obiettivo è stato ufficialmente raggiunto nelle scorse ore: per la precisione, ben 403 sviluppatori su 627 stanno lavorando in questo momento su The Witcher 4.

CD Projekt ha comunque confermato che Project Polaris è attualmente ancora in pre-produzione, ma questo è ovviamente il primo passo verso la piena produzione che dovrebbe iniziare sempre nel corso del 2024.

Anche lo spin-off Sirius è attualmente in pre-produzione, mentre per il remake del primo The Witcher siamo ancora nella fase concettuale.

Stessa situazione per Cyberpunk Orion che, nonostante le grandissime ambizioni, non è ancora entrato in pre-produzione.

Il team ci ricorda anche dell'esistenza del misterioso Hadar, nome in codice per una nuova IP, anche in questo caso ancora in fasi decisamente embrionali.

Restiamo dunque in attesa di avere ulteriori novità su tutti i progetti attualmente in sviluppo, ma a giudicare dalla distribuzione del team possiamo ormai confermarvi quasi certamente che il prossimo gioco in arrivo dovrebbe essere proprio il quarto capitolo della saga di The Witcher. Vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Ovviamente ancora non sappiamo cosa possiamo aspettarci dal The Witcher 4 di CD Projekt, ma i fan hanno già provato ad immaginarlo grazie ad Unreal Engine 5.