The Witcher e l'addio di Cavill: «Avevamo la possibilità di chiudere la serie»

La terza stagione di The Witcher sarà importante anzitutto per il fatto che sarà l'ultima ad avere il medesimo attore protagonista delle serie precedenti.

Henry Cavill tornerà infatti a vestire i panni di Geralt di Rivia per un'ultima volta, nello show ispirato al franchise (che trovate anche su Amazon nel terzo capitolo della saga videoludica).

I fan pensano che Cavill sia letteralmente insostituibile, tanto che sono state molte le petizioni - a vuoto - per farlo tornare.

Di recente, Anya Chalotra - che interpreta Yennefer di Vengerberg - ha parlato dell'uscita di scena di Cavill e di cosa ciò significhi per la serie e per i membri del cast.

Ora, come riportato da Redanian Intelligence, è la showrunner a spiegare il vero perché l'attore ha deciso di abbandonare lo show Netflix.

Parlando con la rivista Total Film, Lauren S. Hissrich ha fornito alcune precisazioni sull'uscita di scena di Henry Cavill e ha rivelato che c'erano altre alternative al recasting:

«Era giunto il momento di andare avanti nella sua vita. Penso che tutti noi abbiamo elaborato il lutto a modo nostro. Avevamo la possibilità di far uscire di scena Geralt e chiudere la serie. Ma non era una cosa che volevamo fare. Ci sono ancora troppe storie da raccontare.»

E ancora: «Se avessimo sostituito Geralt con un altro Witcher, ci saremmo allontanati completamente dai libri, e non credo che nessuno volesse questo».

Hissrich ha inoltre espresso ottimismo sulla quarta stagione di The Witcher e su Liam Hemsworth, che sostituirà Cavill.

«Siamo tutti entusiasti dell'arrivo di Liam. Ha delle scarpe enormi da riempire, ma ha anche molta energia e molto entusiasmo. È ovviamente un capitolo nuovo per noi. E ci sono molte cose da fare. Ma alla fine della giornata amiamo quello che facciamo e continueremo ad andare avanti».

Vero anche che una fetta di appassionati eviterà The Witcher Stagione 3 a tutti i costi, esortando gli altri a fare lo stesso.

La terza stagione di The Witcher andrà in onda su Netflix il 29 giugno prossimo. Dopo una breve pausa, lo show tornerà per la seconda parte il 27 luglio.

