The Witcher Stagione 3, dopo il trailer i fan sono commossi: «Grazie Henry, hai parlato per tutti noi»

Netflix ha da poco confermato il debutto della terza stagione di The Witcher il 29 giugno prossimo, con un trailer realmente emozionante.

Ricordiamo che Henry Cavill tornerà a vestire i panni di Geralt di Rivia per la Stagione 3, ispirata al franchise omonimo (che trovate anche su Amazon nel terzo capitolo della saga videoludica).

Advertisement

Advertisement

Come rivelato ieri, il Volume 1 della Stagione 3 uscirà il 29 giugno 2023, mentre la seconda parte seguirà solo un mese dopo, ossia il 27 luglio 2023.

Se, come noto, Liam Hemsworth prenderà il posto di Cavill dalla Stagione 4, i fan sono convinti che il buon Henry sia insostituibile.

Come riportato anche da Gaming Bible, un rapido giro nella sezione dei commenti su YouTube di Netflix è bastato a testimoniare quanto i fan di Cavill siano affezionati alla sua versione del personaggio.

Un utente ha scritto: «Sono contento di avere un attore come Henry che rispetta il materiale di partenza ed è lui stesso un nerd», mentre un altro ha aggiunto: «Rispetta i tuoi attori, rispetta il materiale di partenza, rispetta il tuo pubblico. Grazie Henry, hai parlato per tutti noi».

Un altro fan ha invece scritto: «Questa serie è una lezione perfetta sull'importanza di rispettare il materiale di partenza e la passione che i fan hanno per esso».

«Sono così felice di avere questa stagione finale con Henry. Nel momento in cui ognuno di noi la finirà, abbandoneremo la serie e Netflix si chiederà dove sia andato tutto storto», ha spiegato un altro utente.

«Ti amiamo Henry. Sei più prezioso di quanto qualsiasi persona nel tuo settore sappia. Grazie per essere un vero fan e per aver capito tutto. Ti copriamo le spalle», ha aggiunto un fan.

Riprendendo la storia dal finale della seconda stagione, i nuovi episodi vedranno Geralt di Rivia portare in salvo Ciri (Freya Allan), mentre fuggono da nemici di ogni genere perennemente sulle loro tracce.

Yennefer (Anya Chalotra) si occuperà dell'addestramento magico della giovane, portandola alla fortezza di Aretuza per sfruttare il suo potere.

Nelle scorse ore è apparso in rete anche un poster ufficiale della Stagione 3 che in sé sarebbe anche commovente di suo senza il sottotesto dell'addio di Cavill, con i tre protagonisti stretti in un abbraccio davvero toccante.

Del resto, la terza stagione tornerà fortemente a raccontare la storia dei libri, con un villain proveniente direttamente dalle pagine dei romanzi.

La terza stagione è attualmente in post-produzione e con un'uscita a giugno e luglio. Anche uno spin-off dedicato alla "Banda dei Ratti" sarebbe in ogni caso attualmente in pre-produzione.