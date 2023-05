The Witcher Stagione 3, attrice sull'addio di Cavill: «ci mancherà molto»

La terza stagione di The Witcher, nonostante non sia ancora uscita, è parecchio discussa dai fan.

Henry Cavill tornerà a vestire i panni di Geralt di Rivia per un'ultima volta, nello show ispirato alla serie (che trovate anche su Amazon nel terzo capitolo della saga videoludica).

Advertisement

I fan sembrano rimasti piacevolmente colpiti dalla presenza di Cavill, per loro insostituibile, tanto che sono state molte le speculazioni sul motivo per cui l'attore ha lasciato la serie.

L'unica vera conclusione che il suo è stato un distacco dovuto all'incapacità della produzione di rispettare il materiale di partenza, ossia i romanzi. Ora, come riportato anche da GamingBible, Anya Chalotra, che interpreta Yennefer di Vengerberg, ha parlato dell'uscita di scena di Cavill e di cosa ciò significhi per la serie e per i membri del cast.

Chalotra ha dichiarato: «Sì, è difficile da accettare perché [Henry Cavill] è una parte fondamentale dello show e tutti noi lo adoriamo. Quindi, ci mancherà molto. Gli auguro tutto il meglio».

Sebbene l'abbandono del personaggio da parte di Cavill sia stato un boccone duro da digerire, la star ha augurato al suo sostituto - Liam Hemsworth - tutto il meglio per la sua prossima interpretazione del Witcher.

Viene da chiedersi: si cercherà di spiegare perché Geralt ha un aspetto completamente diverso tra una stagione e l'altra? E se sì, come faranno a dare un senso a tutto ciò?

È molto probabile che non porranno troppo l'accento sul cambiamento ma, se lo faranno, c'è da scommettere che sarà coinvolto un qualche tipo di elemento magico (del resto, l'aspetto di Yennefer è cambiato proprio grazie alla magia, quindi lo stesso potrebbe avvenire per Geralt).

Vero anche che una fetta di appassionati eviterà The Witcher Stagione 3 a tutti i costi, esortando gli altri a fare lo stesso.

La terza stagione di The Witcher andrà in onda su Netflix il 29 giugno prossimo. Dopo una breve pausa, lo show tornerà per la seconda parte il 27 luglio.

Restando in tema, dopo il primo trailer della Stagione 3, sembra che i fan abbiano da ridire circa il vestito indossato da Yennefer.