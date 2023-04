Alcuni fan di The Witcher boicotteranno la terza stagione

Netflix ha confermato, pochi giorni fa, che la Stagione 3 di The Witcher sarà divisa in due parti in uscita entrambe durante l'estate.

Henry Cavill tornerà a vestire per un'ultima volta i panni di Geralt di Rivia (l'eroe che trovate anche su Amazon nel terzo capitolo della saga videoludica).

Ora, mentre alcuni fan sono rimasti piacevolmente colpiti dalla presenza di Cavill sembra però che altri siano decisamente più arrabbiati.

No, non parliamo delle lamentele relative al personaggio di Yennefer, bensì della volontà vera e propria di boicottare la Stagione 3.

Come riportato anche da TheGamer, infatti, sembra proprio che una fetta di appassionati eviterà la serie a tutti i costi, esortando gli altri a fare lo stesso.

Tale "ApexicGaming" è intervenuto sul subreddit di The Witcher, pubblicando il meme di Peaky Blinders "no fuc*ing hate watching". Questo ha suscitato una serie di risposte da parte dei fan di Witcher, molti dei quali sembrano essere d'accordo con questo sentimento.

Un utente che si fa chiamare "LordPizzaGamer" ha aggiunto che ogni visualizzazione, anche da parte di coloro che odiano la serie, significa più soldi per Netflix e quindi più stagioni di The Witcher.

Ovviamente, non basteranno un centinaio di fan arrabbiati a frenare Netflix dal produrre nuove stagioni dello show (ed è un bene, nonostante tutto).

L'odio verso l'adattamento deriva in ogni caso dalla volontà di Netflix di discostarsi dai libri e dai videogiochi. La conferma che la terza stagione includerà contenuti che non sono mai stati presenti nelle opere originali non ha fatto altro che irritare ulteriormente i fan.

Vero anche che la terza stagione tornerà fortemente a raccontare la storia dei libri, con un villain proveniente dalle pagine dei romanzi.

Ma non solo: ricordiamo anche che uno spin-off dedicato alla "Banda dei Ratti" è in ogni caso attualmente in pre-produzione.