The Witcher Stagione 3 sarà divisa in due parti: ecco le date

Per la prima volta nella storia di The Witcher, la Stagione 3 sarà a quanto pare divisa in due parti.

Ricordiamo che Henry Cavill tornerà a vestire i panni di Geralt di Rivia per la terza serie, ispirata all'intero franchise (che trovate anche su Amazon nel terzo capitolo della saga di videogiochi).

Del resto, la terza stagione di The Witcher tornerà fortemente a raccontare la storia dei libri, con un villain che sarebbe preso direttamente dalle pagine dei romanzi.

Come riportato da Redanian Intelligence, la Parte I della Stagione 3 uscirà il 29 giugno 2023. La seconda parte seguirà fortunatamente solo un mese dopo, ossia il 27 luglio 2023.

Ancora non è stato reso noto se la stagione composta da 8 episodi sarà divisa equamente o meno, ma a quanto pare ci sono buone possibilità che ciò accada (attendiamo infatti un annuncio ufficiale in merito da parte di Netflix nelle prossime ore).

Già a dicembre 2022, la showrunner Lauren Hissrich aveva parlato della possibilità di dividere la nuova stagione in due parti.

«Non ne abbiamo ancora parlato [di dividere la stagione], ma a questo punto credo che quello che vediamo accadere su tutti i canali di streaming non lo escluderei. [...] Quindi, se Dio vuole, faremo uscire tutto nello stesso momento. Ma chissà, vedremo cosa succederà».

Riprendendo le fila del finale della seconda stagione, i nuovi episodi vedranno Geralt di Rivia portare in salvo Ciri (Freya Allan), mentre fuggono da nemici di ogni genere perennemente sulle loro tracce. Yennefer (Anya Chalotra) si occuperà dell'addestramento magico della giovane, portandola alla fortezza di Aretuza per sfruttare il suo potere. Tuttavia, sembra che il pericolo sia ancora in agguato.

Nelle scorse ore è apparso online un poster ufficiale della Stagione 3 che in sé sarebbe anche commovente di suo senza il sottotesto dell'addio di Cavill, con i tre protagonisti stretti in un abbraccio davvero teso e toccante.

La terza stagione di The Witcher è in post-produzione per un'uscita a giugno e luglio. Anche uno spin-off dedicato alla "Banda dei Ratti" sarebbe in ogni caso attualmente in pre-produzione.

Restando in tema, poco tempo fa era emersa anche una indiscrezione riguardante l'ultima scena girata dall'attore che, a quanto pare, si era rivelata essere un Pesce d'Aprile.