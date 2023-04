I fan di Yennefer sono delusi dopo il trailer di The Witcher Stagione 3

Solo ieri Netflix ha confermato, con un primo trailer, che la Stagione 3 di The Witcher sarà divisa in due parti e vedrà la luce durante l'estate.

Henry Cavill tornerà a vestire i panni di Geralt di Rivia per un'ultima volta, nello show ispirato al franchise (che trovate anche su Amazon nel terzo capitolo della saga di videogiochi).

Il Volume 1 della Stagione 3 uscirà il 29 giugno 2023, mentre la seconda parte seguirà solo un mese dopo, ossia il 27 luglio 2023.

Ora, mentre i fan sembrano rimasti piacevolmente colpiti dalla presenza di Cavill, per loro insostituibile, sembra però che gli stessi abbiano qualche lamentela relativa al personaggio di Yennefer.

Come riportato anche da TheGamer, infatti, una scena di Yennefer del filmato è stata recepita in maniera negativa, in quanto molti hanno sostenuto che la maga degli iconici libri di Andrzej Sapkowski non avrebbe mai indossato questi abiti.

Il personaggio di Anya Chalotra indossa una lunga gonna nera e una camicetta viola larga che alcuni spettatori hanno considerato troppo trendy, dandole un aspetto da «insegnante di matematica di seconda media» o da «segretaria degli anni Cinquanta».

Un altro problema è che la versione classica del personaggio non ha mai indossato abiti diversi dal bianco e nero, cosa su cui Geralt ha persino scherzato all'inizio di The Witcher 3: Wild Hunt.

La questione è stata presto portata su Reddit da tale "Goofiestchief", che ha scritto: «Guardami negli occhi e dimmi che credi che Yen indosserebbe davvero questo».

I fan di Yennefer si sono riuniti quindi per discutere sul fatto che questo costume va contro gli aspetti fondamentali del personaggio, sottolineando come Chalotra sembri una modella di una pubblicità di H&M.

Finora abbiamo visto ben poco della terza stagione di The Witcher, ma a quanto pare la maga è stata mostrata anche nei suoi abiti dai colori tradizionali, quindi i fan più esigenti possono dormire sonni tranquilli.

Del resto, la terza stagione tornerà fortemente a raccontare la storia dei libri, con un villain che sarebbe preso direttamente dalle pagine dei romanzi.

Ma non solo: nelle scorse ore è apparso online un poster ufficiale della Stagione 3 coi tre protagonisti stretti in un abbraccio davvero profondo.