The Witcher 3 diventa un soulslike, gratuitamente, grazie ai fan

L'uscita del REDkitper The Witcher 3: Wild Hunt sta continuando a dare i suoi frutti, visto che da oggi è disponibile una nuova mod niente male.

Il terzo capitolo della serie fantasy (che trovate su Amazon) ha infatti ricevuto col tempo vari aggiornamenti dai fan.

Ora che CD Projekt RED ha da poco rilasciato il REDkit per The Witcher 3: Wild Hunt e The Witcher 3 Next-Gen, gli appassionati si sono ulteriormente scatenati.

Difatti, come segnalato anche da GamingBible, "Soulslike Combat" è una nuovissima mod di The Witcher 3 che, come avete intuito, aggiunge al gioco uno stile di combattimento più simile a quello dei giochi From.

La mod è compatibile con il recente aggiornamento next-gen ed è anche accompagnata da una dimostrazione di ciò che Geralt di Rivia è ora in grado di fare.

Il video poco sopra mostra il nostro Geralt mentre si esercita con le sue mosse sulla riva del fiume, mentre colpisce e colpisce il suo bersaglio invisibile.

Il combattimento è molto più fluido, combinando rotazioni, affondi e attacchi con pugnalate e il tutto ricorda decisamente i soulslike di questi anni.

La mod può essere scaricata e aggiunta gratuitamente a The Witcher 3 e, sebbene si tratti solo di una piccola modifica, migliorerà notevolmente il sistema di combattimento (se volete, la trovate qui).

Del resto, considerando che The Witcher 3 è da molti considerato uno dei migliori giochi di tutti i tempi, sicuramente questo non sarà l'ultima mod prevista.

Restando in tema, qualcuno ha deciso di includere la mappa del primo The Witcher nella versione Next-Gen di Wild Hunt sempre grazie al REDkit per un risultato sicuramente sorprendente.

Infine, di recente CD Projekt RED ha rilasciato un hotfix per The Witcher 3: Wild Hunt, oltre anche a una prima patch per i suoi REDkit Modding Tools.