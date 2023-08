The Witcher 3 è «uno dei migliori giochi a cui abbia mai giocato», i fan concordano

La terza stagione di The Witcher su Netflix è uscita da pochi giorni, sebbene ora è il momento di parlare del classico videogioco di CD Projekt.

L'ultimo capitolo della saga di Geralt (che trovate su Amazon) è infatti riuscito a fare breccia nel cuore degli appassionati, inclusi gli avidi lettori dei libri originali.

Advertisement

Libri che, a quanto pare, presto avranno un nuovo tomo scritto da Andrzej Sapkowski.

Ora, come riportato anche da GamingBible, The Witcher 3: Wild Hunt è stato acclamato dai fan come uno dei più grandi giochi di tutti i tempi, otto anni dopo la sua uscita.

Se siete abbonati al livello premium di PlayStation Plus, potete giocare subito quattro ore dell'avventura grazie a una nuova prova gratuita. L'utente di Reddit blackwolf57 ha scritto: «Ho trovato questo vecchio screen di The Witcher 3 del 2020. Uno dei migliori giochi a cui abbia mai giocato».

Va da sé che molti altri fan sono d'accordo. Desiderius_ni ha scritto: «Quando The Witcher 3 uscì, ci giocai per otto ore di fila il primo sabato. Ricordo vividamente quanto il mondo mi abbia risucchiato con i suoi tramonti e il modo in cui la spada di Geralt si muoveva sulla sua schiena mentre cavalcava.

E ancora: «Il suono del vento ululante e la musica meravigliosa mi facevano venire voglia di portare Geralt e Roach in un grande viaggio solitario attraverso il mondo».

Unusedtruth ha aggiunto: «Ho iniziato da poco la mia prima partita (circa 50 ore) e porca miseria, perché ho aspettato così tanto? È davvero uno dei migliori giochi a cui abbia mai giocato», mentre zorewin ha detto: «Lo stesso. Il miglior gioco che abbia mai giocato, non c'è paragone».

Fortunatamente, ci sono altri giochi di The Witcher attualmente in lavorazione in quel di CDPR. Staremo a vedere se riusciranno a bissare il successo e il clamore del terzo capitolo ufficiale.

Nel mentre, di recente i fan si sono riversati su Twitter, implorando Netflix di porre fine alle sofferenze cancellando la serie.

Infine, se non lo avete ancora fatto, scoprite come se la cava il caro vecchio Geralt nella nuova versione current-gen, nella nostra recensione dedicata.