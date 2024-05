Da oggi The Witcher 3 sarà ancora più bello, gratuitamente

The Witcher 3 REDkit, un editor di mod ufficiale basato sul motore del gioco, è disponibile da oggi, 21 maggio 2024, in forma totalmente gratuita.

Il terzo capitolo della serie di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon) a quanto pare non ha ancor finito la sua corsa.

Infatti, poche settimane fa CD Projekt RED aveva annunciato che i modder avrebbero potuto prepararsi a questa novità chiamata REDkit.

Come riportato anche da DSO Gaming, CD Projekt RED rilascerà oggi l'aggiornamento del 21 maggio per The Witcher 3: Wild Hunt e The Witcher 3 Next-Gen.

Questo update si concentra quindi esclusivamente sull'aggiunta del supporto ufficiale per gli strumenti di modding REDkit che verranno rilasciati nel corso della giornata.

Secondo gli sviluppatori, infatti, quest'ultima patch apporta una serie di modifiche per migliorare l'esperienza di modding in The Witcher 3, con in più il supporto al REDkit, incluso anche Steam Workshop.

Per chi non lo sapesse, REDkit è un editor di mod esteso basato sul motore del gioco. Questi strumenti di modding si basano sullo stesso set utilizzato dagli sviluppatori per creare il gioco e dovrebbero quindi consentire una libertà di modding quasi illimitata.

Da quello che sappiamo, gli strumenti supporteranno sia la versione originale che quella Next-Gen: i modder per PC potranno quindi creare nuove risorse, script, missioni, animazioni e altro ancora. Quindi, in teoria, potremmo vedere creatr conversioni totali e mod di espansione delle dimensioni di un DLC.

Del resto, dall'uscita del gioco sino ad oggi abbiamo già visto alcune fantastiche mod sia per la versione vanilla che per quella next-gen, quindi siamo davvero curiosi di scoprire ciò che avrà in serbo il futuro.

Parlando di mod, infatti, poche settimane fa un fan ha dato vita a una versione ultra moddata di The Witcher 3: Wild Hunt, davvero strepitosa da vedere.