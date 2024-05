The Witcher 1 "rivive" in The Witcher 3, gratuitamente

Il primo The Witcher riceverà prossimamente un remake a tutto tondo, sebbene ora il mondo del gioco rivive anche in The Witcher 3: Wild Hunt.

Il terzo capitolo (che trovate su Amazon) ha infatti ricevuto oggi un regalo che ai fan non è di certo sfuggito.

CD Projekt RED ha infatti rilasciato oggi il REDkit per The Witcher 3: Wild Hunt e The Witcher 3 Next-Gen.

Questi permette di modificare il codice del gioco aggiungendo di tutto, tanto che qualcuno ha deciso di includere la mappa del primo The Witcher nella versione Next-Gen di Wild Hunt (via DSO Gaming).

Come ha sottolineato il modder, si tratta di un tentativo di porting delle mappe di The Witcher tramite REDkit che richiede uno sforzo piuttosto ridotto.

Per essere più precisi, questa mod combina le mappe di Vizima Dike, Temple Quarter, Trade Quarter e Old Vizima in un unico livello senza soluzione di continuità.

C'è molto margine di miglioramento quando si tratta di migliorare la grafica di queste mappe e speriamo quindi che "AngryCatster" o chi per lui continui a lavorarci.

Sebbene sia possibile esplorare la maggior parte del mondo del gioco, questa mod (scaricabile qui) presenta alcuni problemi.

Ad esempio, è molto facile cadere fuori dai limiti, così come alcune geometrie appaiono "strane", così come alcune texture del terreno non proprio al top.

Ad ogni modo, per essere un “primo tentativo” e perlopiù gratuito, non è per niente male, oltre al fatto che permetterà anche a chi non ha giocato al primo The Witcher di godere del mondo di gioco.

Del resto, The Witcher 3 è da molti considerato uno dei migliori giochi di tutti i tempi, quindi qualcosa vorrà pur dire.

Ricordiamo infine che il remake di The Witcher è stato annunciato nell'ottobre 2022 e sarà sviluppato da Rebel Wolves, uno studio di veterani al soldo di CD Projekt, sebbene al momento del gioco non si sia visto ancora nulla.