The Witcher 3 si aggiorna ufficialmente: ecco cosa cambia

L'uscita del REDkit a quanto pare non è l'unica novità prevista per The Witcher 3: Wild Hunt, visto che da oggi è disponibile un nuovo update ufficiale.

Il terzo capitolo della serie fantasy (che trovate su Amazon) ha infatti ricevuto col tempo vari aggiornamenti, a cui ora se ne aggiunge un altro.

Del resto, alcuni giorni fa CD Projekt RED ha rilasciato il REDkit per The Witcher 3: Wild Hunt e The Witcher 3 Next-Gen, quindi la cosa sorprende solo in parte.

Difatti, come segnalato anche da DSO Gaming, CD Projekt RED ha rilasciato un nuovo hotfix per The Witcher 3: Wild Hunt, ma non solo: il team ha anche rilasciato la prima patch per i suoi REDkit Modding Tools.

L'hotfix del 6 giugno risolve il problema per cui l'attivazione di HairWorks su DirectX 11 mandava in crash il gioco dopo il caricamento di un salvataggio.

Inoltre, aggiunge alcune nuove funzionalità per gli script di modding. Ad esempio, il compilatore di script ora supporta una serie di annotazioni: il loro scopo principale è quello di aggiungere/modificare le funzionalità delle funzioni e delle classi di gioco esistenti senza unire i file di script.

La prima patch per gli strumenti di modifica di REDkit aggiunge invece nuovi tutorial alla Guida dell'utente. Inoltre, risolve un problema per cui il cursore poteva scomparire nell'editor dopo aver ingrandito l'anteprima nel Visualizzatore di texture.

Ma non solo: l'hotfix contiene vari miglioramenti della stabilità e correzioni degli arresti anomali, oltre a vari miglioramenti dell'interfaccia utente della finestra di dialogo di benvenuto, oltre al fatto che da ora è possibile creare nuovi mondi come mod DLC.

Infine, sempre l'aggiornamento di oggi risolve anche un problema che poteva verificarsi con il Ray Tracing. Pertanto, la creazione di un nuovo mondo e la generazione del terreno non falliranno più quando il Ray Tracing è abilitato.

Come sempre, Steam e GOG scaricheranno questi aggiornamenti al prossimo avvio dei loro client.

Visto che The Witcher 3 è da molti considerato uno dei migliori giochi di tutti i tempi, sicuramente questo non sarà l'ultimo update previsto.

Restando in argomento, qualcuno ha da poco deciso di includere la mappa del primo The Witcher nella versione Next-Gen di Wild Hunt (sempre grazie al REDkit) per un risultato davvero sorprendente.