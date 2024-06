The Witcher 3 diventa bellissimo da vedere

Nonostante gli anni, The Witcher 3: Wild Hunt continua ad essere supportato dai fan, i quali hanno ora deciso di migliorare ulteriormente la grafica del titolo base.

Il terzo capitolo della serie (che trovate su Amazon) ha infatti ricevuto col tempo varie mod, alcune delle quali mirate proprio al comparto tecnico.

Questo senza contare anche che CD Projekt ha da poco rilasciato anche il REDkit per The Witcher 3: Wild Hunt e The Witcher 3 Next-Gen, grazie al quale è possibile migliorare e modificare il gioco a piacimento.

Ora, come segnalato anche da GamingBible, il canale YouTube di Digital Dreams, ha mostrato una versione ultra moddata del popolare gioco con protagonista Geralt di Rivia, la quale mette in scena un aspetto mozzafiato.

Il video che trovate poco sopra e della durata di 10 minuti circa, mostra infatti The Witcher 3 al massimo delle possibilità grafiche, grazie anche alle performance mastodontiche della RTX 4090 con Ray Tracing a seguito.

Ma non è tutto: i giocatori PC sono fortunati dato che questa revisione next-gen è disponibile per il download (sempre che il vostro hardware non imploda nel tentativo di fare funzionare il tutto).

Trovate tutti i link che vi servono nella descrizione del video originale di Digital Dreams.

Considerando quindi che The Witcher 3 è da molti considerato uno dei migliori giochi di tutti i tempi, sicuramente vedremo altre modifiche niente male nel corso dei mesi.

Restando in argomento, in un tweet CD Projekt si è congratulata con lo sviluppatore di Elden Ring, ossia FromSoftware, per l'uscita del DLC Shadow of the Erdtree.

Infine, parlando sempre di modifiche dei fan, "Soulslike Combat" è una mod di The Witcher 3 che, come avete intuito dal nome, aggiunge al gioco uno stile di combattimento più simile a quello dei giochi From.