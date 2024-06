Anche The Witcher 3 omaggia il lancio di Shadow of the Erdtree

Alcuni giorni fa, Elden Ring: Shadow of the Erdtree è diventato il DLC con le valutazioni più positive di sempre, battendo quindi il record di The Witcher 3: Blood and Wine.

L'espansione di Elden Ring (che trovate in bundle con il gioco base su Amazon) è quindi riuscita a battere un record che, sorpresa, resisteva da 8 anni.

Secondo la media voti disponibile sul noto aggregatore Metacritic, infatti, Shadow of the Erdtree è diventato ufficialmente il miglior DLC di sempre, con una valutazione di 95/100.

Ora, come riportato anche da IGN US, lo sviluppatore di The Witcher 3 si è congratulato con From dopo che l'espansione Shadow of the Erdtree ha "superato" Blood and Wine.

In un tweet, CD Projekt si è congratulata con lo sviluppatore di Elden Ring per l'uscita di Shadow of the Erdtree, e ha persino indicato il proprio staff che si sta preparando per l'uscita di oggi, 21 giugno.

«Negli ultimi otto anni, The Witcher 3: Blood and Wine ha avuto l'onore di essere l'espansione meglio recensita per un gioco di ruolo», ha dichiarato CD Projekt, «ma ora è Elden Ring ad indossare quella corona. Congratulazioni a tutto il team di FromSoftware per il loro lavoro stellare!».

Al momento della pubblicazione di questo articolo, Shadow of the Erdtree ha ancora un Metascore di 95, mentre l'espansione Blood and Wine si trova attualmente a "soli" 92.

Come vi ha ampiamente raccontato il nostro Domenico Musicò nella recensione dedicata, Shadow of the Erdtree è «un contenuto post lancio di un'altra categoria, dalle dimensioni spaventose, che vi porterà via oltre trenta ore per scoprire ogni più recondito segreto e mistero».

Se anche voi non vedete l'ora di provare con mano la nuova espansione, assicuratevi però di aver prima battuto sia Radahn che Mohg nel gioco base: trovate i dettagli nella nostra guida.