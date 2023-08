La Abby scelta per la stagione 2 di The Last of Us ci farà dire «sul serio?», per lo showrunner

Dopo il grande apprezzamento ottenuto dalla prima stagione di The Last of Us realizzata da HBO – tanto dal pubblico, quanto dalla critica e dall'Academy – gli ingranaggi si stanno muovendo per la realizzazione della seconda. E, proprio per questo, lo showrunner Craig Mazin è stato intervistato sulle pagine di The Hollywood Reporter dove, oltre che del potenziale numero di stagioni complessive, ha parlato anche di uno degli aspetti più attesi per il futuro: il personaggio di Abby.

Senza fare spoiler, chi ha giocato i due videogame sa quanto centrale sia il ruolo di Abigail Anderson nell'economia della storia – e i fan in attesa di scoprire chi vestirà i panni della donna sono tantissimi. A quanto pare, la sua interprete sarebbe stata già scelta. O, almeno, questo è quello che ha lasciato intendere Mazin durante l'intervista.

Quando THR ha domandato se Abby sia stata già trovata, Mazin ha risposto ridendo e con un «forse». A quel punto, dato che stava arrossendo, l'intervistatore ha sottolineato che significava probabilmente "sì", con Mazin che ha aggiunto che lo sciopero (qui i dettagli) sta rallentando le procedure che erano già in essere, ma confermando che Abby era il primo ruolo che gli autori volevano "chiudere" con i nuovi casting.

E, così come nel videogioco, anche nella serie TV la forte donna di cristallo (non saprei definirla in un modo migliore di questo, ndr) creerà delle discussioni, in linea con quanto accaduto con altri membri della cast.

Nelle parole dello showrunner:

«Abbiamo un po' di precedenti sull'annunciare membri del cast con le persone che reagiscono dicendo 'sul serio?', il che penso che continuerà. Alcune persone magari saranno in disaccordo, ma penso che fino a oggi abbiamo avuto ragione: il pubblico sente che abbiamo fatto le scelte giuste e sembra che lo pensi anche l'Academy».

Con ogni probabilità, insomma, anche la scelta dell'attrice che sarà Abby farà alzare il sopracciglio a qualcuno, considerando che in precedenza molti avevano espresso perplessità anche per Pedro Pascal nei panni del roccioso Joel e soprattutto per la scelta della giovane Bella Ramsey, che è invece Ellie.

Il personaggio di Abby, complice anche il suo ruolo narrativo, è stato da sempre al centro di un odio insensato che si è scatenato perfino sulle attrici che l'hanno interpretata nel videogioco – tra Laura Bailey che le ha dato la voce e Jocelyn Mettler che le ha dato le fattezze. Ci auguriamo che una cosa simile non si ripeta con chi le darà vita nella serie TV.

