The Last of Us S2, per molti Abby sarebbe stata scelta (e c'è un nome)

I fan in attesa della Stagione 2 di The Last of Us, le cui riprese sono state bloccate dagli scioperi di attori e sceneggiatori, sebbene ora iniziano a farsi insistenti le voci circa il casting di Abby.

Il nuovo show si baserà sugli eventi narrati in Part II (che trovate su Amazon), quasi certamente divisi in più stagioni.

Lo showrunner Craig Mazin ha lasciato intendere che la seconda stagione avrebbe visto la luce per il 2025, sperando non vi siano ulteriori rinvii.

Del resto, il ruolo di Abby sarebbe già stato scelto, come ha confermato lo stesso Mazin in un'intervista al Los Angeles Times.

Ora, come riportato anche da GameSpot, sebbene l'autore non abbia detto chi interpreterà Abby nella seconda stagione, i fan hanno ipotizzato che il ruolo sarà affidato a Shannon Berry (The Wilds, Hunters) sulla base dei post pubblicati sui social media.

Shannon Berry as Abby in Season 2 of #TheLastOfUs?



Neil Druckmann is following her on IG. pic.twitter.com/2ZmHqzv7jn — Look for the Light (@TheLastofUsNews) January 20, 2023

Berry segue Neil Druckmann su Instagram, così come le star della serie Pedro Pascal e Bella Ramsey, e l'account ufficiale di The Last of Us.

Questo non significa necessariamente nulla di base, dal momento che tutte queste persone e account sono famosi in modo indipendente.

La stessa Berry ha parlato della sua somiglianza con Abby già nel 2020 in un tweet ora cancellato, dicendo: "Ok, ho visto troppe persone dire che assomiglio ad Abby di The Last of Us, e caspita se hanno ragione".

The Last of Us Stagione 2 dovrebbe ripercorrere alcuni degli eventi principali del secondo videogioco, quindi Abby apparirà sicuramente.

Essendo un personaggio centrale di The Last of Us Part II, tanto amato quanto controverso, la curiosità di vederla in live action è alle stelle.

Alcuni pensavano di aver visto Abby nel finale di The Last of Us Stagione 1, ma Druckmann ha smentito questa voce dei fan.

Nel mentre, sempre Mazin ha reso noto pochi giorni fa che l'universo di The Last of Us sul piccolo schermo potrebbe espandersi con dei veri e propri spin-off.