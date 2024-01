Bella Ramsey si sta allenando per diventare Ellie in The Last of Us Stagione 2

A breve prenderanno finalmente il via le riprese della seconda stagione di The Last of Us di HBO, e a quanto pare Bella Ramsey si sta preparando nuovamente al ruolo di Ellie.

La trasposizione della storia di The Last of Us Part II (che trovate su Amazon) promette infatti di fare la gioia di chi ha amato il gioco originale.

Ora, dopo che Ramsey, interprete di Ellie, ha reso noto che intende giocare a The Last of Us Part II Remastered prima di girare la seconda stagione della serie, sembra proprio che l'attrice abbia già ha iniziato ad allenarsi per il ruolo.

Come riportato anche da PlayerStation, le riprese della seconda stagione di The Last of Us HBO inizieranno il mese prossimo e il cast è più che motivato a mettersi al lavoro.

Mentre il mondo attende di scoprire chi interpreterà Abby, uno dei personaggi principali del secondo capitolo dell'adattamento degli eventi di The Last of Us Part II, Bella Ramsey si sta quindi preparando fisicamente per lo show.

In un video (di cui trovare degli screen poco sopra), la Ellie della serie TV appare mentre si allena in palestra per aumentare la massa muscolare.

In un'intervista all'Independent, Ramsey, che questa volta vestirà i panni di Ellie come un'adulta più vicina alla sua età (20 anni al momento in cui scriviamo), ha dichiarato che, sebbene il gioco sia stato oggetto di reazioni sessiste e transfobiche, non è "preoccupata" dalla prospettiva di altre "trollate" sull'adattamento.

Del resto, già in concomitanza con l'uscita della prima stagione, Ramsey parlò delle critiche e delle ostilità che circondano le "trame gay" della serie, con un messaggio diretto proprio agli hater.

Vero anche che sempre Bella Ramsey ha anche fatto chiarezza su cosa aspettarsi da questa seconda stagione.

Infine, avete letto ce secondo quanto rivelato da Craig Mazin, il ruolo di Abby sarebbe gi stato assegnato?