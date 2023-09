Florence Pugh potrebbe essere Abby in The Last of Us Stagione 2

La Stagione 2 di The Last of Us, le cui riprese sono state bloccate dagli scioperi di attori e sceneggiatori, continua a far parlare di sé, visto che è emerso un nome particolarmente importante per il ruolo di Abby.

Come saprete, il nuovo show si baserà sugli eventi narrati in Part II, divisi però in più stagioni.

Stando alle ultime informazioni il ruolo di Abby sarebbe già stato scelto, come ha confermato lo stesso Mazin in un'intervista.

Ora, dopo che i fan hanno ipotizzato che il ruolo sarà affidato a Shannon Berry (The Wilds, Hunters), sembra proprio che il nome emerso sia ancora più importante, visto che parliamo di Florence Pugh.

Come riportato anche da CBR, infatti, Pugh sarebbe la prima scelta di HBO per interpretare Abby nella seconda stagione della sua serie drammatica di successo, The Last of Us.

I heard from another source that Florence Pugh got an offer to play Abby pre-strikes. pic.twitter.com/xnywCxjGS8 — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 8, 2023

Secondo il fidato scooper MyTimeToShineHello su X (ex Twitter), prima dell'inizio dello sciopero SAG-AFTRA, Florence Pugh ha ricevuto un'offerta per interpretare Abby nella seconda stagione di The Last of Us.

La notizia arriva meno di un mese dopo che il co-creatore dello show, Craig Mazin, aveva lasciato intendere che "forse" era stata trovata la persona giusta per la parte, ma che gli scioperi avevano bloccato le trattative.

Staremo a vedere se sarà proprio l'attrice - vista di recente in Oppenheimer di Christopher Nolan - a impersonare la nemesi di Ellie. Sicuramente non resta quindi che attendere una conferma ufficiale, o una smentita.

Del resto, in molti pensavano di aver visto Abby nel finale di The Last of Us Stagione 1, ma Druckmann ha smentito questa voce dei fan.

Ma non solo: sempre Mazin ha reso noto pochi giorni fa che l'universo di The Last of Us sul piccolo schermo potrebbe espandersi con dei veri e propri spin-off.