«Non ne abbiamo bisogno»: I fan di The Last of Us contro lo spin-off

Nelle scorse ore, Nick Offerman potrebbe riprendere il ruolo di Bill in uno spin-off prequel di The Last of Us, assieme al personaggio di Frank.

Del resto, a breve inizieranno i lavori per la Stagione 2, ispirata alla storia di The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

La serie TV di The Last of Us ha vinto 8 Creative Arts Emmy nell'edizione 2023, tra cui un premio a Offerman per il suo ruolo di Bill.

Proprio lui, infatti, potrebbe essere al centro di uno spin-off che rimetterebbe in scena proprio Bill e Frank. La cosa, però, non sembra andare a genio ad alcuni fan.

Come riportato anche da FandomWire, un potenziale spin-off su Bill e Frank sembra essere stato accolto negativamente dai fan su Internet.

Molti affermano che il finale perfetto della loro storia sarebbe rovinato da ulteriori retroscena sui due personaggi, cosa già implicita nello show.

«Non ne abbiamo bisogno», si legge su X/Twitter. «Un ottimo modo per rovinare entrambi i personaggi che hanno già avuto entrambe le storie della loro vita raccontate a dovere.»

«Ah sì, guardiamo due ragazzi in una casa che passano 20 anni senza fare nulla», scrive un altro utente.

E ancora: «Per quanto mi piaccia Nick come attore, da spettatore che ha apprezzato molto la serie, non vedo molte ragioni per uno spin-off. Preferirei vederne altri. Come quello relativo al tempo trascorso da Joel per 20 anni prima della QZ [Zona di Quarantena, ndR] con Tommy.»

I fan sembrano quindi essere completamente contrari all'idea di uno spin-off su Bill e Frank e preferirebbero che lo studio lavorasse sulla seconda stagione e su altri potenziali progetti.

Del resto, ora come ora non sappiamo se HBO possa rilasciare uno spin-off dedicato ai due personaggi, anche se i piani sembrano puntare in quella direzione.

Ricordiamo anche che in concomitanza con l'uscita della prima stagione, ci fu anche chi proprio non apprezzò per niente l'episodio dedicato a Bill e Frank.